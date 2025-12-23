北捷隨機殺人案 專家解析：民眾沒馬上逃的原因 推薦靠這招能活下去

上周五北捷隨機殺人事件，引發社會高度不安與恐慌，有不少民眾從現場畫面中發現，部分在場者當下並未立即逃離，而是停留原地觀望。台灣司法精神醫學會理事李俊宏指出，民眾反應各不同，但切記第一時間立即逃離現場，或躲到可遮蔽角落，非不得已才會跟對方直面對抗，針對為危險安全意識可以培養及演練，隨時保護好自己。

上周事件之後，民眾反應眾多，有人嚇到呆掉，也有人立即做出相對應措施，協助民眾躲藏、逃離現場等。李俊宏說，首先，有一部分民眾在突發暴力事件發生時，會因為強烈驚嚇短暫無法行動或思考。像動物身上也可觀察到，面對掠食者威脅時，會頓助無法思考，並非刻意忽視危險。

其次，也有民眾在第一時間無法將眼前畫面與真實的暴力攻擊連結在一起，李俊宏表示，台灣社會長期處於相對安全穩定的環境，類似隨機攻擊事件並不常見，部分人誤以為現場狀況可能是拍戲、表演或社會實驗，導致延誤避險時機。

此外，事件多發生在人潮密集的公共場所，容易產生所謂的「旁觀者效應」，李俊宏說，當周遭人數眾多時，個人往往會下意識認為「應該會有人出面處理」、「應該已經有人報警」，反而降低自身立即採取行動的可能性，使得更多人停留在原地觀望。

李俊宏指出，多年前鄭捷殺人事件造成大家提高警覺，不過隨著社會安定，警覺性可能就會降低一些。因此部分民眾若平時缺乏相關危機意識與情境演練，當真正面對突發事件時，容易出現不知所措的狀況。

在應變原則上，李俊宏建議，若遇到持刀等冷兵器的攻擊事件，第一優先仍是「迅速逃離現場」，徒手對抗極具風險。若無法立即逃跑，應盡快尋找可上鎖、可遮蔽的空間躲藏，例如商店拉下鐵門、進入可封閉的室內空間，以降低遭攻擊的機會。像美國校園槍擊案發現，歹徒總是找落單的民眾下手，若能在危急時刻躲到置物櫃、遮蔽性高的地方，往往都能存活，只有在完全無路可逃的情況下，才考慮直面歹徒對抗。

李俊宏說，面對危機的意識可以訓練，像地震與火災演練，平時若有反覆練習與心理準備，真正面對危機時，身體往往能自動做出正確反應。像這幾年政府不斷推的全民民房概念，目的就是要提升整體社會的應變能力。

李俊宏呼籲，沒有人能預測何時會遭遇突發危機，但提前建立風險意識、熟悉日常生活空間的逃生動線，並進行基本的心理與行動準備，都是保護自己、也降低傷害的重要關鍵。