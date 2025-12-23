台北隨機殺人案後大量獻花！他喊添清潔麻煩 網指放一物更浪費

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生持刀隨機傷人事件，不少民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4人死亡、11人受傷，事件過後有不少民眾自發前往現場獻花、留下卡片表達哀悼之意。對此，一名網友發文，自己並不認同送花的行為，直言死者無法感受這些舉動，最後恐成為清潔人員的負擔。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「中山案那位救人的大哥我很敬佩，但送花這件事我有點不懂」為題，表示自己非常敬佩在關鍵時刻挺身而出，擋下汽油彈攻擊的57歲大哥，但並不認同事後大量到場拍照、送花的行為，指出這些花束與供品多半只是安慰「仍在世的人」，死者早已無法感受這些舉動，最終卻成為清潔人員的負擔，對家屬也沒有實質幫助。他認為與其到現場送花打卡，不如捐點錢給家屬、幫忙實際的事情，甚至把敬意放在心中，都更有意義。

貼文一出後，網友紛紛表達意見，「世界各地不分國家種族都有這樣緬懷的習慣」、「發生這種事，民眾心裡也會不安也會PTSD，到現場放花束，其實我覺得是一種對自我的安撫」、「我覺得至少比只會敲鍵盤的人有幫助」、「你怎麼知道獻花的人們沒有捐款？沒有做其他幫助家屬的事情？勇敢的人值得被紀念啊」、「照你這樣講，人死後也不用辦喪事、也不用下葬啊，反正他們也看不到」、「那請問你做了什麼？發文譴責去悼念的人還有呢？」。

不過，也有部分網友不解為何在現場放「熱食」，回應「三峽女童那次不就是這樣？送花和卡片我覺得還好，還有人擺熱食的真的是扯爆」、「放食物真的浪費而已，還不能給別人用」、「我記得最後都是政府請人清掉，畢竟如果發出去，食物有沒有問題也是一個問題」。

台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4人死亡、11人受傷，事件過後有不少民眾自發前往現場獻花、留下卡片表達哀悼之意。對此，一名網友發文，自己並不認同送花的行為，直言死者無法感受這些舉動，最後恐成為清潔人員的負擔。貼文一出後,引起廣大網友熱議。

