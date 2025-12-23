隨機傷人案救護人員風險高 EMT教官籲「警消合訓」提升傷患後送效率

台北市12月19日發生隨機傷人事件，嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈並持刀傷人，後續又在中山捷運站前揮刀砍傷民眾，大批警消人員趕到現場救援傷患，張文則在傷人後不久墜樓身亡。專家指出，面對這類高風險案件，警察與消防救護員應合作訓練，若嫌犯尚未落網時，需由員警在場戒護，讓救護人員更早進入現場，且警方若具有初步急救能力，也能提升救援效率。

隨機傷人案發後一天，「台美國際執法 X 救護交流」講座12月20日在台大醫學院舉行，活動講師之一，警政署外聘教官、EMT-P高級救護技術員羅光廷指出，緊急救護系統是橫跨「醫療救護」、「公共安全」、「公共衛生」等三大領域專業，要建立完善照護網絡，不僅仰賴醫療救護專業，更需要與警察和其他公共安全單位有良好的合作關係，才能一同守護生命與社會安全。

羅光廷說，此次隨機殺人案件，救護人員迅速趕抵現場施救，員警在旁戒護，隨後嫌犯跳樓身亡，不過，針對這類高風險急救現場，目前國內缺乏警消共同訓練機制，有時嫌犯尚未被控制，救護人員處理傷者時，風險並不低，若能推動合作訓練，讓雙方在救護現場有共通語言，消防救護員施救時，警察在旁戒護並控制嫌犯、停止威脅，可望提早救護人員進入現場的時間，並提升救護人員安全。

此外，近年民間積極推動「警察自救互救訓練」，盼強化警察在止血與心肺復甦術（CPR）、自動體外去顫器（AED）使用等技能，除保護員警自身安全，也能警方在必要時擔任「第一反應者（First Responder）」關鍵角色，已累積多起成功救援案例。

羅光廷說，高風險攻擊事件現場，救護人員進駐後，首先需建立傷患集結點，並進行檢傷分類，國外警察人員訓練中，除控制威脅外，也建議可在現場實施基本止血、施救，國內警察急救的概念上在推動，目前尚不普及，未來若警察能熟悉止血帶使用，並協助集中傷患，並進行初步檢傷分類，救護人員到場時接手處理傷勢，可望提升傷患後送效率。