快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

隨機傷人案救護人員風險高 EMT教官籲「警消合訓」提升傷患後送效率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北捷運中山站外發生隨機傷人案釀多人死傷，圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。本報資料照片
台北捷運中山站外發生隨機傷人案釀多人死傷，圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。本報資料照片

台北市12月19日發生隨機傷人事件，嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈並持刀傷人，後續又在中山捷運站前揮刀砍傷民眾，大批警消人員趕到現場救援傷患，張文則在傷人後不久墜樓身亡。專家指出，面對這類高風險案件，警察與消防救護員應合作訓練，若嫌犯尚未落網時，需由員警在場戒護，讓救護人員更早進入現場，且警方若具有初步急救能力，也能提升救援效率。

⭐2025總回顧

隨機傷人案發後一天，「台美國際執法 X 救護交流」講座12月20日在台大醫學院舉行，活動講師之一，警政署外聘教官、EMT-P高級救護技術員羅光廷指出，緊急救護系統是橫跨「醫療救護」、「公共安全」、「公共衛生」等三大領域專業，要建立完善照護網絡，不僅仰賴醫療救護專業，更需要與警察和其他公共安全單位有良好的合作關係，才能一同守護生命與社會安全。

羅光廷說，此次隨機殺人案件，救護人員迅速趕抵現場施救，員警在旁戒護，隨後嫌犯跳樓身亡，不過，針對這類高風險急救現場，目前國內缺乏警消共同訓練機制，有時嫌犯尚未被控制，救護人員處理傷者時，風險並不低，若能推動合作訓練，讓雙方在救護現場有共通語言，消防救護員施救時，警察在旁戒護並控制嫌犯、停止威脅，可望提早救護人員進入現場的時間，並提升救護人員安全。

此外，近年民間積極推動「警察自救互救訓練」，盼強化警察在止血與心肺復甦術（CPR）、自動體外去顫器（AED）使用等技能，除保護員警自身安全，也能警方在必要時擔任「第一反應者（First Responder）」關鍵角色，已累積多起成功救援案例。

羅光廷說，高風險攻擊事件現場，救護人員進駐後，首先需建立傷患集結點，並進行檢傷分類，國外警察人員訓練中，除控制威脅外，也建議可在現場實施基本止血、施救，國內警察急救的概念上在推動，目前尚不普及，未來若警察能熟悉止血帶使用，並協助集中傷患，並進行初步檢傷分類，救護人員到場時接手處理傷勢，可望提升傷患後送效率。

警察 救護人員 風險

延伸閱讀

隨機攻擊案警方清查張文金流 最大金主是母親

張文恐攻後...高雄男揚言炸小港機場遭收押

警設檢舉專線 供民眾提供張文犯罪工具金流線索

北車、北捷無差別殺人釀4死11傷 檢察官「差一步」就能抓到張文

相關新聞

隨機攻擊案警方清查張文金流 最大金主是母親

張文犯下北車、中山隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇，由於他長達一年多時間沒有工作，是否背後有共犯提供資金？台北市警方透過金...

台北隨機殺人案後大量獻花！他喊添清潔麻煩 網指放一物更浪費

台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4人死亡、11人受傷，事件過後有不少民眾自發前往現場獻花、留下卡片表達哀悼之意。對此，一名網友發文，自己並不認同送花的行為，直言死者無法感受這些舉動，最後恐成為清潔人員的負擔。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

應對突發攻擊，全球維安教你這樣做50

回歸「正常生活」。壞掉的人希望世界崩解，而維持格調與信念就是對社會最好的修復，相信我們每個人都是每天增加一點點超能力的平凡英雄。

防張文隨機殺人 中壢警獲贈10支「月牙鏟」強化安維

27歲嫌犯張文上周五在台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，造成3名無辜民眾死亡，震驚社會。桃園市中壢警分局啟動整體安維機制...

北捷隨機殺人案 專家解析：民眾沒馬上逃的原因 推薦靠這招能活下去

上周五北捷隨機殺人事件，引發社會高度不安與恐慌，有不少民眾從現場畫面中發現，部分在場者當下並未立即逃離，而是停留原地觀望...

隨機傷人案救護人員風險高 EMT教官籲「警消合訓」提升傷患後送效率

台北市12月19日發生隨機傷人事件，嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈並持刀傷人，後續又在中山捷運站前揮刀砍傷民眾，大批警消人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。