隨機攻擊案警方清查張文金流 最大金主是母親

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
張文最大的金錢來源是母親，圖為張文取貨及犯案勘查經過。記者廖炳棋／翻攝
張文犯下北車、中山隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇，由於他長達一年多時間沒有工作，是否背後有共犯提供資金？台北市警方透過金流查詢，發現他最大的金援來自母親，從2023年到2025年共提供82萬元資助；張文犯案時，身上銀行存款僅剩數千元。

警方清查，張文相當節儉，停機車時都停在不用付錢的巷弄內，再換乘UBIKE，由時他沒有付驗車或偶爾停車費用，繳費單寄到桃園老家，張母收到繳費單後以為兒子沒錢，心疼下就匯錢給他。

根據警方調查，2023到2025年底，張母每一季固定匯3萬給張文，但也會有單筆匯出較大金錢，例如2023年3月，張母曾匯給張文45萬元，另外去年12月30日到今年1月2日，4天陸續共匯款10萬元，警方統計張母資助金額約82萬元。

張文共有4個銀行帳戶，除台銀開戶時存的7000元外，母親資助匯款的最常用中華郵政帳戶，犯案時僅剩39元。

警方目前確認在金流方面，除張母外無他人資助，張文北上租屋後除用餐幾乎很少外出，也幾乎沒有聯繫什麼人，除房東因為必須來往外，就連資助他的母親也都不說話，目前沒有發現朋友及女友的聯繫跡象。不過是否有人教唆指使，警方還要繼續追查。

據了解，張文父親是竹科工程師，母親是傳統產業會計，哥哥在高雄擔任工程師，家境小康單純，父母現在都已退休，偶爾操作股票、外匯等投資。

警方清查張嫌相關裝備、犯案工具及刀械來源，都來自購物平台網購，警方查扣13把刀械，其中3把長刀，分別價格2300元至2700元不等、10把短刀，分別價格600餘元，透過超商等管道取貨。

專案小組擴大調閱張嫌犯案前軌跡，發現張嫌都是獨自一人行動，18日18時47分張嫌先前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層及頂樓的樓梯位置後，下樓至4樓服務台向客服人員表達要拍攝對面文創園區聖誕樹為理由，詢問是否能登上頂樓，客服人員以該區域未對外開放婉拒。

專案小組掌握張嫌採購時間、清單及場勘畫面，研判張嫌經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。

張文最大的金錢來源是母親，圖為張文取貨及犯案勘查經過。記者廖炳棋／翻攝
