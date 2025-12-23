快訊

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

張文計畫性攻擊「北捷這時間0捷運警察」游淑慧：有1小時勤務空檔

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
第一案發在台北車站M7、8出口，兇嫌張文影像。圖／警方提供
第一案發在台北車站M7、8出口，兇嫌張文影像。圖／警方提供

12月19日發生在北車、中山站的計畫性攻擊事件中，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。台北市議員游淑慧指出，案發時，站內完全沒有捷警人員，是她昨天召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告後，覺得最不可思議的瑕疵。

游淑慧指出，她雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認有許多需要改進的諸多SOP問題，這也突顯北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實。其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的。

北捷提供的專案報告有清楚的時序，17:23 嫌犯於 M7 出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈；17:24 行控中心收到板南線台北車站火警警訊；17:26 站長和保全人員已抵達現場；17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站；17:33 捷警抵達。

游淑慧指出，昨天會議中，她發現一個奇怪之處，為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？犯人早已逃逸

游淑慧說，詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。

再追查台北車站捷運警察隊當日的勤務安排是15至17時巡邏勤務和守望勤務，各有2名員警負責。但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18至20時開始。

她說，結果17點到18點就成為勤務空白時段，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。不知道為什麼要有一個小時的空白時段？也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？如果當時站內有捷警，會不會站內就能逮捕張文？這些都讓人質疑。

她說，確實捷運相關維安確實人力吃緊，是我們不忍苛求的原因。雙北117個捷運站，目前由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄。從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒。這些數據都突顯因捷運警察人力不足，影響即時應變時間。要解決這個問題，根本之道當然是中央能增加捷運警察的編制員額。

北捷昨專案報告提供的案發時序。圖／游淑慧提供
北捷昨專案報告提供的案發時序。圖／游淑慧提供

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

警設檢舉專線 供民眾提供張文犯罪工具金流線索

北車、北捷無差別殺人釀4死11傷 檢察官「差一步」就能抓到張文

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

張文隨機攻擊案 新北警入校宣導緊急避難

相關新聞

隨機攻擊案警方清查張文金流 最大金主是母親

張文犯下北車、中山隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇，由於他長達一年多時間沒有工作，是否背後有共犯提供資金？台北市警方透過金...

張文計畫性攻擊「北捷這時間0捷運警察」游淑慧：有1小時勤務空檔

12月19日發生在北車、中山站的計畫性攻擊事件中，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。台北市議員游淑慧指出，案發時，站內...

歐洲機場慢跑幾分鐘就被攔 張景森提4建議：及早發現「張文們」行蹤

台北市隨機殺人案震驚社會，行政院前政務委員張景森以赴歐旅遊為例，指政府安全治理技術相當落伍，公共場所雖有監視器，卻缺乏智...

挺身阻兇嫌犯案犧牲！政府助余家昶入忠烈祠 妻子致謝：會擲筊問先生

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M7、8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。先前余老...

北捷隨機砍人事件引發民眾公安恐慌 心理師教「安心5步驟」

北捷隨機砍人事件，引發民眾高度不安與焦慮。心理專家指出，面對突發公共安全事件，最重要的是「提升自我效能」，透過事前防範與...

警追查金流疑點重重 張文作案前一天戶頭剩39元

台北市隨機攻擊案，凶嫌張文作案動機未明，警方持續突破還原張燒毀的筆記型電腦硬碟內容，並向金融機構調閱金流紀錄，未發現他有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。