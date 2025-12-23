張文計畫性攻擊「北捷這時間0捷運警察」游淑慧：有1小時勤務空檔

12月19日發生在北車、中山站的計畫性攻擊事件中，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。台北市議員游淑慧指出，案發時，站內完全沒有捷警人員，是她昨天召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告後，覺得最不可思議的瑕疵。

游淑慧指出，她雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認有許多需要改進的諸多SOP問題，這也突顯北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實。其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的。

北捷提供的專案報告有清楚的時序，17:23 嫌犯於 M7 出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈；17:24 行控中心收到板南線台北車站火警警訊；17:26 站長和保全人員已抵達現場；17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站；17:33 捷警抵達。

游淑慧指出，昨天會議中，她發現一個奇怪之處，為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？犯人早已逃逸

游淑慧說，詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。

再追查台北車站捷運警察隊當日的勤務安排是15至17時巡邏勤務和守望勤務，各有2名員警負責。但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18至20時開始。

她說，結果17點到18點就成為勤務空白時段，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。不知道為什麼要有一個小時的空白時段？也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？如果當時站內有捷警，會不會站內就能逮捕張文？這些都讓人質疑。