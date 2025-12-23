快訊

歐洲機場慢跑幾分鐘就被攔 張景森提4建議：及早發現「張文們」行蹤

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影

台北市隨機殺人案震驚社會，行政院前政務委員張景森以赴歐旅遊為例，指政府安全治理技術相當落伍，公共場所雖有監視器，卻缺乏智慧分析和即時連動系統，使得潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止，他並提出導入AI技術等4項建議，讓公共交通維安不再僅靠人力巡邏。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治。張景森在臉書發文指出，台灣喊了智慧化很多年，一個北捷的隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。

張景森回憶，今年7月，他在歐洲某個機場轉機，因候機時間太長，就在航廈裡的偏僻角落慢跑。本來打算跑完21公里半馬，結果幾分鐘內，安保人員就到達現場查看、制止。原來小弟開始奔跑不到半分鐘，航廈裡的智慧監控系統立刻就判定機場有異常行為，立刻通報安保人員處理。凸顯機場反恐作業已經相當先進。公共場所安全系統不僅依靠監視器，更依靠即時智慧判斷和快速反應。

張景森說，對照台灣，因為太平太久了，人們對於公共場所的安全維護漫不經心。公共交通場站和大型公共空間，雖然監視器數量不少，但多數仍停留在被動錄影階段，對事後辦案有幫助，但是對緊急應變沒什麼太大幫助。因為缺乏智慧分析和即時連動系統，使得潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止。

他並提出四項建議，可使「張文們」的行動及早發現和行蹤即時掌握。第一，智慧監控，導入AI行為分析，可偵測奔跑、擁擠異常、跨越限制區域等行為，並且可以鎖定追蹤嫌犯的路徑；第二，即時警報，監控系統與保全、站務、警察應該建立即時通報機制。

張景森續指，第三，快速反應，定期演練應變流程，確保異常事件能在幾分鐘內處理；第四，隱私保障，在系統運作上，兼顧個人隱私及法律規範，讓智慧安全既有效又合理。

他說，自己的經驗顯示AI技術完全可行，且能大幅提升公共場所安全與乘客心理安心感。台灣若能借鏡此模式，公共交通維安將不再僅靠人力巡邏，而是形成智慧、快速、精準的安全防護網。

