挺身阻兇嫌犯案犧牲！政府助余家昶入忠烈祠 妻子致謝：會擲筊問先生

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M7、8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。先前余老母親盼能讓兒子進到忠烈祠，地方與中市政府皆允諾會協助申請。據了解，昨天市府官員前往探視余男妻子，余妻表示會在擲筊問先生，也感謝各界社會大眾關心。

19日嫌犯張文在北車捷運站區犯案，在群眾驚慌逃離，見義勇為余家昶上前制止，卻遭到張的利刃攻擊，利刃貫穿左側肺葉並刺中左心房，傷勢過重當場身亡，友人也直言余曾說過若遇到鄭捷「一定會挺身而出」，沒想到10年後真的兌現，但卻犧牲自己，讓大家相當不捨。

社會局長姚淑文昨天分別到蕭姓與余姓死者靈堂上慰問家屬，據了解，家屬的情緒仍十分低落，余家昶妻子仍相當低調，對於外界的幫助與關心，僅簡單道謝，至於是否讓捷運站設置紀念碑及讓先生入祀忠烈祠等問題，知情人士轉述，會擲筊問問余男意見。