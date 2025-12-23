聽新聞
北捷高捷收炸彈威脅 上千警巡查

聯合報／ 記者洪子凱李隆揆石秀華黃子騰／連線報導
北市隨機攻擊事件，警方加強戒備，台北車站大廳可見配有長槍的員警戒備。記者葉信菉／攝影
北市隨機攻擊事件，警方加強戒備，台北車站大廳可見配有長槍的員警戒備。記者葉信菉／攝影

北市隨機殺人案爆發之後，警方加強戒備。北捷、高捷等昨天收到下午一時卅分將放置炸彈的威脅信，除捷警隊三二○名警力全數出動，周邊轄區員警也支援各站點巡查，總人力達到上千人，員警配盾牌、防彈背心、金屬探測儀等，戒備森嚴，各樓層都有至少一組三人警力巡查。

高雄蘇姓男子昨天清晨在網路貼文，指「張文、鄭捷都是我專案小組的人」，並恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，航警和高市警方根據ＩＰ位址查出蘇男落腳處，將他逮捕聲押。

鐵警和台鐵人員昨在高鐵左營站及火車站巡查，連垃圾桶都不放過翻箱檢查，並檢視地上可疑袋子及列車座椅。鐵路警察局表示，已針對與捷運系統共站的台鐵車站，包括松山、南港、台北、板橋、松竹、新烏日、大慶、新左營等站，依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知相關車站提高警覺，警方加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

桃園市無業卅二歲林姓男子在Threads貼文指「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點」，並列出台北、新北市卅九個捷運站，稱「下一個張文，會出現」。新北市林口警分局昨赴林住處拘提，他坦承貼文是一時好玩亂寫，警詢後依恐嚇公眾罪移送。

警政署盤點至年底有馬拉松、耶誕節等一三七場大型活動，要求轄區警察局妥適規畫勤務，提升見警率結合民力，加強安全維護部署。

北車隨機攻擊 張文

