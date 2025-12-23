聽新聞
內政部定調 北市隨機襲擊非恐攻

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁林麗玉／台北報導
立法院內政委員會22日就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會22日就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影

北市隨機殺人案震驚社會，內政部定調，此案是隨機襲擊事件，而非恐怖攻擊；內政部長劉世芳說，到目前為止，此案跟國外或境外較無關，唯一有關的是網路出現模仿犯，「台灣全民安全指引（小橘書）」將更新納入應對暴力事件。立法院內政委員會昨提案，要求相關部會一個月內提出改善方案。

立法院內政委員會昨天邀請部會首長專案報告「社會治安維護之檢討與精進」，對於網傳凶嫌張文媽媽是陸配，隨機殺人恐是境外「第五縱隊」，劉世芳說，到目前為止，評估與國外或境外較無關，也與陸配沒關係，網路謠言應適可而止；警政署長張榮興指出，造謠會使民眾恐慌，將依法處理造謠稱第五縱隊、陸配之子等言論。

立委關注，小橘書是否納入重大暴力危安事件指引？劉世芳說，今年警政署有發布暴力、搶劫等應對方式，但因認為機率不高沒列入小橘書，下次更新版時會放入；過去城鎮韌性演習等，演練大量群眾疏散撤離時多採桌上兵推，下次演習將納入無腳本式、牽涉事實案件，小橘書若獲支持，明年會再出新版。

內政委員會昨也通過臨時提案，要求內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局一個月內提出具體檢討與改善方案，包括應對多點移動式無差別攻擊、檢討三鐵及機場危安通報，跨部會也應研議網路暴力與模仿效應預警系統。

國民黨立委賴士葆關注煙霧彈、信號彈是否納入「槍砲彈藥刀械管制條例」？警政署表示，煙霧彈牽涉到求救或生存遊戲等狀況，正思考是否從源頭處理，一個月內研議是否要採實名制。

不過，是否發送細胞簡訊，中央、北市不同調。劉世芳說，細胞簡訊示警是很好的方向，但要界定清楚，例如這次嫌犯從林森北路，移動到台北車站、中山站、誠品南西店等地點，如果發送時間點不對，可能造成全線好幾十萬人不知所措。台北市長蔣萬安表示，一旦出現特殊情況，市府目前仍朝發送細胞簡訊方向規畫，會依程序報請中央核可。

北市法務局與誠品南西討論後續理賠金額，但行經誠品南西店外被砍殺身亡的騎士，因非在誠品場館內，恐僅能獲被害補償金一八○萬。北市議員許淑華建議，過世的民眾皆由北市府給予六百萬撫卹金，喪葬費用也由市府全部協助。蔣萬安表示，社會局將彙整相關捐款照顧不幸傷亡者，也會盡全力拉高撫卹理賠金額，包括由民間捐款協助等。

北車隨機攻擊 張文

