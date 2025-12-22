北車無差別攻擊事件…法務部啟動全國應變行動 嚴防模仿攻擊擴散

1219台北市發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷，為嚴防模仿效應，法務部全面啟動應變作為，除責成高檢署成立督導應變小組，並要求調查局迅速嚴查恐嚇言行、杜絕模仿效應。強調對任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序的不法行為，必嚴查速辦，決不寬貸。

法務部指出，為防範類似事件引發模仿效應，責請台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，要求全國各地方檢察署，立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調合作、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、迅速處置，以維護公共安全，避免再有類似案件發生。

另外，適逢歲末年終各類節慶及跨年活動人潮聚集，已責由廉政署指示所屬各級政風主管主動參與重大活動安全維護執行會議，落實設施安全檢查，並透過結合跨單位協力支援，建構多層次安全防護網絡，確保民眾之安全。

為阻絕模仿事件，責成調查局強化網路巡查機制，針對恐嚇攻擊預告即時介入調查。檢察機關就此類事件嚴查速辦，遏止不法，近期已查辦多起案件。

法務部嚴正呼籲：我國法治秩序不容挑戰，對於任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序之不法行為，檢察及調查機關必依法嚴查速辦，決不寬貸。所屬各機關會展現政府守護社會安全、捍衛法治的堅定立場。