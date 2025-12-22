快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民政委員會召集人許淑華說，會議針對受害人撫卹、保險的討論，北市府相關的預算安排，市議會將全力協助。圖／北市議員許淑華提供
台北市議會民政委員會今天針對北捷1219事件召開會議，民政委員會召集人許淑華總結，會議開始前，先與議會、市府公務同仁默哀一分鐘致意，會議重點全力聚焦在受害人撫卹、保險的討論，北市府相關的預算安排，市議會將全力協助。

許淑華表示，會議後的結論，受傷的11位民眾，其醫療費用將由台北市政府全部協助。同時建議北市府，案發地點在台北，因此無論民眾戶籍、就醫地點位於哪裡，只要有相關醫療單據，市府都應該給予協助。而3名不幸受害的民眾，皆由北市府給予600萬撫恤金，且喪葬費用由台北市政府全部協助。

許淑華說，保險理賠方面，余先生由於是案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬保險理賠。王先生則是案發於誠品南西店，已經與誠品公司方確認，將申請公司保險理賠。

不過，許淑華說，蕭先生則是案發時位於馬路上，非常心痛與遺憾，目前難以適用保險理賠的範圍，但會持續和北市府溝通，尋找依法合適的方案，幫助蕭先生的遺屬。

許淑華說，同時與法制局討論，這次事件的受害者，可以依「犯罪被害人權益保障法第57條」，透過犯保協會申請補償金180萬。

北市議會民政委員會建議：北捷攻擊案死者600萬撫恤金 喪葬費市府協助

