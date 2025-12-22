快訊

F3嚇壞！五月天阿信演唱會踩空 摔下舞台雙手流血

北市議會民政委員會建議：北捷攻擊案死者600萬撫恤金 喪葬費市府協助

法務部：啟動全國應變行動 偵辦恐怖攻擊預告

阻絕模仿事件！法務部：啟動全國應變行動 偵辦恐怖攻擊預告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
法務部。圖／聯合報系資料照片
法務部。圖／聯合報系資料照片

法務部今晚直指，針對12月19日台北市重大隨機殺人案件，造成4死11傷，為嚴防模仿效應、安定社會秩序，法務部所屬機關全面啟動應變作為，各地檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」近期Threads發文預告攻擊高雄車站、板南捷運站等案，調查局已查獲犯嫌，檢方分別諭知交保、聲請羈押禁見獲准等。法務部指出，適逢年末，各類節慶及跨年活動人潮聚集，也將落實安全檢查，確保民眾安全。

法務部對於北市重大隨機殺人案4死11傷，深感遺憾與關切，已全面啟動應變作為。台北地檢署立即成立專案小組，完成被害人、犯嫌相驗程序，即時搜索、查扣相關證物，釐清犯罪動機及相關事實。法務部也督導犯罪被害人保護協會啟動「關懷機制」提供法律與心理支持，並協助後續申請犯罪被害人補償金事宜。

法務部指出，無差別攻擊案後，為阻絕模仿事件，調查局已強化網路巡查機制，即時介入調查「恐怖攻擊預告」近期已查辦多起案件，包括：橋頭、台中地檢署起於Threads發文預告攻擊高雄車站、板南捷運站案，經檢察官分別諭知交保、聲請羈押禁見獲准；新北地檢署偵辦潑灑易燃液體恐嚇加油站人員、於捷運站高喊「我有槍」並攻擊警察案，均聲請羈押獲准；台南地檢署偵辦搭高鐵途中佯稱列車將爆炸案，經檢察官諭知交保。

法務部表示，高檢署成立督導應變小組，要求全國各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」跨機關資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，避免再有類似案件發生。適逢歲末年終各類節慶及跨年活動人潮聚集，廉政署所屬各級政風主管主動參與重大活動安全維護執行會議，落實設施安全檢查，跨單位建構多層次安全防護網絡，確保民眾安全。

法務部呼籲，我國法治秩序不容挑戰，對於任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序之不法行為，本部所屬檢察及調查機關必依法嚴查速辦，絕不寬貸。本部所屬各機關持續落實治安維護作為，主動防範、即時應處、全面打擊，以展現政府守護社會安全、捍衛法治的堅定立場。

