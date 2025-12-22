隨機攻擊案監視器疑失靈 北捷：40幾支監視器有7支畫面無法回溯

男子張文犯下北市隨機攻擊案，台北捷運董事長趙紹廉今天表示，凶嫌犯案區域共有40幾支監視器，其中7支監視器因主機磁碟區受損不能回溯，但仍有12支可回溯彌補。

北捷台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊事件，北捷董事長趙紹廉今天出席台北市道路交通安全會報後接受媒體聯訪時說，所有監視器當天沒有任何一支故障，也就是從任何監視器都可以看得到畫面。

趙紹廉說，案發B2層一共有40幾支監視器，是用4個主機操作，每個主機分別操作約7至12台監視器。其中1台主機磁區受損，導致其所控制的7支監視器無法回溯畫面，但現場可以看到影像。

趙紹廉說，張文行走的路徑上，這7支監視器可以看到即時影像，只是沒辦法回溯，但沿線上還有其他12支監視器都可以回溯畫面。

媒體追問是否延誤辦案，趙紹廉說，張文行經的關鍵路徑上，還有12支監視器的主機硬碟無虞，但嫌犯當天多次換裝，加上有煙霧，導致難以在第一時間從監視器畫面判斷是不是張文。

台北捷運公司則發布新聞稿表示，當天並無任何監視器故障，但在台北車站B2層凶嫌路徑上其中一部主機磁區於事發前一晚受損，可以看到即時影像但無法回溯。

北捷表示，建置監視器畫面時，B2層區域設有4組NVR錄影主機，3組影像紀錄及回放功能皆正常，透過交叉比對追蹤凶嫌移動路徑，各樓層足跡全面涵蓋，沒有斷點，不影響辦案。未來將每日檢視回播功能，避免類似情況再度發生。

北捷說，當天下午5時39分，行控中心通報捷警已調閱到凶嫌特徵，並提供監視器畫面圖像給捷警勤務指揮中心，並未影響辦案。未來行控中心將爭取擴編增加監看監視器畫面人力。