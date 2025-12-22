影／南西誠品前邀樂團演出、寫祝福卡 民眾點燈祈福：相信台灣仍善良

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中山站1號出口旁廣場今天傍晚有教會樂團到現場表演唱歌，不少民眾在歌聲下寫下卡片，點亮蠟燭燈。記者洪子凱／攝影
北車、南西商圈上周五發生隨機殺人案，造成凶手在內4人死亡、多人受傷。市府也在事發地設置悼念區讓民眾悼念，為減緩受影響群眾衝擊，社會局與教會樂團合作，平日傍晚於南西誠品旁廣場表演，今天第一天，不少民眾也到現場寫祝福卡片、點亮蠟燭燈，場面十分溫馨。

中山站1號出口旁廣場今天傍晚有教會樂團到現場表演唱歌，適逢下班時間不少民眾聚集在此，現場也有人員發放卡片、蠟燭燈，供民眾寫下心裡話、祝福話語，許多人經過也停下腳步寫下心裡想說的話，在寒冷天氣中，增添不少溫馨感。

有民眾直言隨機殺人事件發生後，經過該處心裡都會毛毛、怕怕的，但今天看到那麼多人願意停下來寫卡片祝福，甚至有人唱歌，心裡舒坦很多，大家聚在一起感覺很溫馨；也有民眾分享卡片寫下，「願保持善良」她說相信這僅僅是個案，看到這麼多人到祈福區悼念獻花，相信大家都還是很善良，也希望大家能把這份真誠不斷傳遞，讓社會更加溫暖。

社會局也證實，該活動也是案發後規畫祝福演出，邀請樂團到事發地表演，除了透過歌聲安撫社會大眾，剛好耶誕節也即將到來，發放卡片讓民眾將想說的寫在卡片上，將祝福掛在耶誕樹上，讓善的力量可以更強大傳遞出去。

社會局表示，目前規畫即日起至年底每周一到周四，傍晚5時至5時30分演出，也歡迎民眾到場觀看寫下祝福卡片，若有民眾應受到衝擊或影響，也可到R7出口有雙北心理諮商工會提供免費諮詢。

