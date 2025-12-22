快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

北車、北捷無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能抓到張文

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
通緝犯張文隨在北車、北捷隨機殺人，北檢主任檢察官曾揚嶺第一時追到中山商圈圍捕，沒想到張文卻墜樓身亡，只差5鐘就能將其活逮。圖／報系資料照
通緝犯張文隨在北車、北捷隨機殺人，北檢主任檢察官曾揚嶺第一時追到中山商圈圍捕，沒想到張文卻墜樓身亡，只差5鐘就能將其活逮。圖／報系資料照

北車、北捷發生無差別殺人事件，通緝犯張文投擲汽油彈與煙霧彈，製造濃煙恐慌後，持長刀隨機揮砍民眾，台北地檢署第一時間獲報，指派主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中趕抵現場，檢方當時已掌握凶嫌身分，正要圍捕時，沒想到張文又轉往中山捷運站，曾揚嶺緊急搭車連帶跑步，一路從北車追趕至誠品南西館，追奔到2樓時，張文已從5樓墜落，「只差5分鐘就能活逮」，讓檢警相當遺憾。

據調查，張文犯案布局細緻周密，檢警不僅在他的電腦雲端發現「犯案計劃書」，裡面寫滿犯案時序，更查出他失業後，父母每季只給他3萬元生活費，但她購買的24顆煙霧彈價值4萬8千元、其他包括戰術背心、13把長短刀、自製汽油彈的瓶罐都需要經費，目前金流來源是查緝著點。

據指出，張文19日下午先於中山區3度縱火，接著變裝騎Ubike回到公園路租屋處再度縱火，之後走路到北車M8出口地下街，開始狂丟擲煙霧彈，並揮砍上前阻擋的余姓男子，再回到中山區承租的旅社「填充彈藥」。

這時警方已接獲通報並鎖定犯嫌身分，主任檢察官曾揚嶺於6點07分抵達北車坐鎮指揮，沒想到張文又變裝路人跑去中山捷運站，檢警獲悉後，6名檢警共擠一輛5人座偵防車前往追捕，車上成員包括曾揚嶺、黃冠中、台北市刑大大隊長盧俊宏、副大隊長郭建成等人。

車輛中山北路與南京西路口時，因適逢下班尖峰時刻，6人只好在對向下車，用最快速度奔跑至誠品南西館，過程還闖越紅燈，深怕延誤抓捕黃金時間。當曾揚嶺抵達誠品南西館時，只見大批民眾驚慌狂奔下樓，曾揚嶺則一路追上2樓，這時館內已有警力持警棍逐層搜索，沒想到就在曾揚嶺即將抵達5樓途中，已收到張文墜樓消息，就差一步就能抓到凶嫌，估計時間差僅5分鐘，令檢警相當扼腕。

檢警追查，張文在犯案計畫書中詳列各式武器清單，至少超過20項武器清冊，包括露營刀、藍波刀等，甚至在Google Maps上註記要在中山區、公園路多處縱火，要在北車、中山區商圈「發動攻擊」。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

張文奪3命墜樓亡「角頭」挨轟教壞小孩 黃尚禾發聲了：不公平

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

北捷隨機殺人案…北車M8到中山R2共17節點 張文換裝照曝光

還原1219隨機攻擊案始末 警揭張文計畫犯案淡定喝豆漿、煙霧中變裝

相關新聞

北車、北捷無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能抓到張文

北車、北捷發生無差別殺人事件，通緝犯張文投擲汽油彈與煙霧彈，製造濃煙恐慌後，持長刀隨機揮砍民眾，台北地檢署第一時間獲報，...

1219隨機攻擊案關鍵案情未明 北市警設立情資專線盼民眾提供資訊

北市1219隨機攻擊案，檢警持續調查釐清凶嫌張文作案動機及金流紀錄，警方今晚表示，為盡早釐清關鍵案情，特別設立檢舉專線，...

北捷隨機殺人事件是否為恐攻 將影響死傷者理賠權益

震驚全國的北捷隨機殺人事件，除了政府對死傷者的補償撫恤之外，也令人關注死傷者若有投保意外險的權益到底能保障到多少；對此產...

影／南西誠品前邀樂團演出、寫祝福卡 民眾點燈祈福：相信台灣仍善良

北車、南西商圈上周五發生隨機殺人案，造成凶手在內4人死亡、多人受傷。市府也在事發地設置悼念區讓民眾悼念，為減緩受影響群眾...

台北捷運隨機傷人事件邁入第3天仍有5人住院 傷者最新情形一次看

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第三天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患...

店外遇襲保險恐不賠 理賠仍看自身意外險範疇

台北捷運中山站外發生震驚社會的隨機攻擊事件，蕭姓騎士路過誠品南西店門口卻不幸遭難。這起慘劇除引發治安討論，更衍生出法律理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。