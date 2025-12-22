台北捷運隨機傷人事件邁入第3天仍有5人住院 傷者最新情形一次看

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第三天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有5人留院治療，其中加護病房1人、一般病房4人。

衛福部提供北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形，統計至今天下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。

目前住院中的五位患者，分別收治於台大醫院、北市聯醫中興院區與和平婦幼院區，三總和三總松山分院。

衛福部長石崇良昨表示，在加護病房的患者病情已明顯進步，並已經脫離危險，而住院病人傷勢大致主要是撕裂傷，也就是「刀傷的撕裂傷」，現在都恢復得很好。但衛福部後續專注的是心理危機，因擔心相關民眾隨後可能有「創傷後壓力症候群」，現在以安心社工及心理衛生的介入，不希望受害者留下不好的後遺症。