快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

店外遇襲保險恐不賠 理賠仍看自身意外險範疇

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
機車騎士蕭姓男子在百貨外因跟張文「對到眼」，頸部就慘遭攻擊。保險業者表示，雖然百貨的公共意外責任險恐難賠，但「他殺」為意外險範疇。圖／本報資料照片
機車騎士蕭姓男子在百貨外因跟張文「對到眼」，頸部就慘遭攻擊。保險業者表示，雖然百貨的公共意外責任險恐難賠，但「他殺」為意外險範疇。圖／本報資料照片

台北捷運中山站外發生震驚社會的隨機攻擊事件，蕭姓騎士路過誠品南西店門口卻不幸遭難。這起慘劇除引發治安討論，更衍生出法律理賠疑慮。因受害者受襲地點在「店外」，百貨公司的公共意外責任險是否能理賠？而「被殺」在保險定義中，究竟算不算意外？

保險業者表示，百貨公司投保的「公共意外責任險」有嚴格的範圍限制，通常僅限於契約載明的「營業處所」內。若是在人行道或車道等公共區域遇襲，因不屬於百貨公司管轄維護範疇，誠品的責任險恐難以理賠。然而，這並不代表受害者無法獲得保障，關鍵在於受害者自身的「個人意外險」。

根據保險契約定義，意外傷害事故必須符合三大要素：「外來、突發、非疾病」。在法律實務上，遭隨機砍殺，對其本人而言是完全無法預見的突發狀況（突發），且由加害人施暴導致（外來），更非自身疾病引起。除非受害者是因犯罪行為（如互毆）或故意挑釁而導致身亡，否則「他殺」完全符合意外險的賠付條件。

業者指出，個人意外險（傷害保險）的保障範圍相當廣泛，主要包含三大類：意外身故或失能給付：針對不幸喪命或導致殘廢提供定額補償。意外醫療（實支實付）：補貼因意外受傷產生的醫療雜費。住院日額給付：若需住院治療，依天數提供定額補貼。

不過，保險業者也說，公共場所的責任險因地點認定會有灰色地帶，但若平時有規劃個人意外險，在面臨這類「無差別攻擊」的極端風險時，仍能確保家人獲得基本的經濟支持。

