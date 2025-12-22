快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷隨機殺人事件是否為恐攻 將影響死傷者理賠權益

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
產險業者指出，北捷的隨機殺人事件是否被定義為「恐怖攻擊」，牽動死傷者的理賠金額。圖／本報資料照片
產險業者指出，北捷的隨機殺人事件是否被定義為「恐怖攻擊」，牽動死傷者的理賠金額。圖／本報資料照片

震驚全國的北捷隨機殺人事件，除了政府對死傷者的補償撫恤之外，也令人關注死傷者若有投保意外險的權益到底能保障到多少；對此產險業者指出，首先，必須看這次北捷的隨機殺人事件，是否被定義為「恐怖攻擊」，倘若是恐攻，則根據產險公會對產險公司彼此之間的「共保條款」，最高理賠上限將只有200萬元，亦即，即使投保的保額是300萬元，但最高只賠200萬元。

產險業者指出，是否為恐攻，必須要由政府來定義，若並未被政府定義為恐攻，而屬於一般的他殺事故造成的死傷，那麼就會按照保戶所投保的保額來理賠。

台灣的隨機殺人事件日後會否增加，大家都擔心，而且會思考能否透過保險來增加保障，產險業者指出，未來可能也沒有業者敢推這種保險；此外，對於為何一旦發生被政府定義為「恐怖攻擊」，就會限制最高只能賠200萬元，產險業高層說明，這是由於倘若被定義為恐攻，這時死難者人數一定非常多，一賠下去，業者一定吃不消。

高層進而指出，相對於「恐攻」事件的意外險被保險人還可得到最高200萬元的理賠，還有一種是在「戰爭動亂期間」，這種情境的話，死難者則是一毛都無法得到意外險的理賠。所以每位保戶都必須了解，並非投保意外險就有所保障。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

網路PO文列39捷運站預告恐攻 桃園男今午遭逮辯：一時好玩

彰化溪湖每24年一次七朝清醮大典 總統將參香維安受重視

北捷隨機攻擊放煙霧不只掩護犯案？ 精神科醫揭凶手暗黑心理

火警定調為刀械案時間點？ 北捷、警局：當下不知道

相關新聞

張文隨機殺人30公分凶刀照曝光 身上戰術背心竟還有2短刀及2噴槍

北市1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文金流及筆電硬碟內容，釐清其作案動機；張文犯案時使用的凶刀，及犯案時穿著的戰術...

北捷隨機殺人事件是否為恐攻 將影響死傷者理賠權益

震驚全國的北捷隨機殺人事件，除了政府對死傷者的補償撫恤之外，也令人關注死傷者若有投保意外險的權益到底能保障到多少；對此產...

台北捷運隨機傷人事件邁入第3天仍有5人住院 傷者最新情形一次看

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第三天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患...

影／生前僅剩老機車和戶頭幾十元 隨機攻擊案張文金流仍藏疑點

1219隨機攻擊案，凶嫌張文做案動機未明，檢警持續追查張文金流紀錄、嘗試突破並還原其筆電硬碟內容，除了母親每季3萬元支助...

店外遇襲保險恐不賠 理賠仍看自身意外險範疇

台北捷運中山站外發生震驚社會的隨機攻擊事件，蕭姓騎士路過誠品南西店門口卻不幸遭難。這起慘劇除引發治安討論，更衍生出法律理...

別只顧滑手機聽音樂！新北警呼籲切勿與歹徒搏鬥 盡速遠離

為防張文隨機殺人案引起模仿效應，新北警少年隊、婦幼隊今天至土城中正國中宣導，呼籲學生對周遭環境要保持一定注意，不能將注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。