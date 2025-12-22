北捷隨機殺人事件是否為恐攻 將影響死傷者理賠權益

震驚全國的北捷隨機殺人事件，除了政府對死傷者的補償撫恤之外，也令人關注死傷者若有投保意外險的權益到底能保障到多少；對此產險業者指出，首先，必須看這次北捷的隨機殺人事件，是否被定義為「恐怖攻擊」，倘若是恐攻，則根據產險公會對產險公司彼此之間的「共保條款」，最高理賠上限將只有200萬元，亦即，即使投保的保額是300萬元，但最高只賠200萬元。

產險業者指出，是否為恐攻，必須要由政府來定義，若並未被政府定義為恐攻，而屬於一般的他殺事故造成的死傷，那麼就會按照保戶所投保的保額來理賠。

台灣的隨機殺人事件日後會否增加，大家都擔心，而且會思考能否透過保險來增加保障，產險業者指出，未來可能也沒有業者敢推這種保險；此外，對於為何一旦發生被政府定義為「恐怖攻擊」，就會限制最高只能賠200萬元，產險業高層說明，這是由於倘若被定義為恐攻，這時死難者人數一定非常多，一賠下去，業者一定吃不消。

高層進而指出，相對於「恐攻」事件的意外險被保險人還可得到最高200萬元的理賠，還有一種是在「戰爭動亂期間」，這種情境的話，死難者則是一毛都無法得到意外險的理賠。所以每位保戶都必須了解，並非投保意外險就有所保障。