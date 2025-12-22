別只顧滑手機聽音樂！新北警呼籲切勿與歹徒搏鬥 盡速遠離

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
少年隊隊長廖睿辰與婦幼隊隊長劉家次至土城中正國中宣導。記者黃子騰／翻攝
少年隊隊長廖睿辰與婦幼隊隊長劉家次至土城中正國中宣導。記者黃子騰／翻攝

為防張文隨機殺人案引起模仿效應，新北警少年隊、婦幼隊今天至土城中正國中宣導，呼籲學生對周遭環境要保持一定注意，不能將注意力集中在手機或耳機上，在突發事件發生時才能立即反應，也提醒勿在網路張貼或轉傳恐嚇、不當言論，以免觸法

少年隊隊長廖睿辰與婦幼隊隊長劉家次今天至土城區中正國中進行宣導，廖睿辰提醒同學搭乘捷運或行走時，不要過度專注手機或耳機音樂，應隨時留意周遭環境，才能在狀況發生時即刻反應。

廖睿辰指出，突發危險時人體可能因緊張而僵住，務必深呼吸、保持冷靜，並以「儘速遠離現場」為首要原則，朝最近出口移動。婦幼隊隊長劉家次補充，如果在緊急狀況下，手邊的書包、背袋或雨傘都可以揮擊抵抗以爭取時間，但切記不能與歹徒搏鬥，仍要儘速離開現場，才能確保自身安全。

新北警指出，網路社群上近日出現許多涉及恐嚇危安貼文，從上週5迄今警方已循線查獲3件到案並建請檢察官聲請羈押，呼籲同學們切勿因好玩而隨意模仿或轉貼爭議文章。

新北警示範動作宣導學生自保概念。記者黃子騰／翻攝
新北警示範動作宣導學生自保概念。記者黃子騰／翻攝

北車隨機攻擊 張文

