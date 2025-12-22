影／生前僅剩老機車和戶頭幾十元 隨機攻擊案張文金流仍藏疑點

1219隨機攻擊案，凶嫌張文做案動機未明，檢警持續追查張文金流紀錄、嘗試突破並還原其筆電硬碟內容，除了母親每季3萬元支助外，目前仍未發現張文有其他金援，甚至生前金融帳戶餘額僅剩幾十元，名下也只剩一輛老機車，對於如何籌畫作案，仍有疑點待釐清。

警方調查，張文自2024年4月起開始添購戰術手套、防毒面具等物，以化名「張鋒嚴」等虛假身分，假扮生存遊戲玩家網購煙霧彈，今年11月陸續購入汽油桶、瓦斯罐、甲醇等易燃物。

張文在台北市中正區公園路的租處，每月租金為1萬7000元，網購的煙霧彈每顆2000元，他一共購入24顆，入住旅館3日也至少需要4500元；但張文因酒駕遭軍方汰除後，只擔任過一年保全，月薪不到4萬元，去年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，僅有母親每季3萬元支助，就算平時生活節約，也難想像如何支撐開銷，不過目前仍未查獲他有冷錢包或其他金援。

據悉，警方今發函各金融機構請求協助調查張文金流，各金融機構陸續回應，但仍需整合消化，目前暫未有具體線索及進度。

張文名下僅有一輛車齡十多年的老機車，警方今進一步揭露張文犯案時的監視器畫面，影像顯示張文起初在中山區四處縱火時，就是騎乘該輛機車載運汽油桶等工具沿途犯案；他最後在長安東路一段巷弄內停放機車，換乘YouBike返家，未將平日唯一的交通工具騎回家，除有意製造斷點規避查緝外，似乎也透露他視死如歸的意圖。