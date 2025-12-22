北市關懷小站供免費諮商首日人潮「冷清」 心理師：多數人可自行排解
北車、南西商圈上周五發生隨機殺人案，造成凶手在內4人死亡、多人受傷。北市在中山商圈設立「安心關懷小站」，提供受衝擊民眾免費心理諮商，今天下午開幕但來諮詢的民眾不多，現場些許冷清。心理師表示，超過9成民眾會因生活持續進行減緩自身影響，但若有些情緒或困擾，仍透過簡單對話諮商解決。
社會局為協助近日事件中受到驚嚇與心理衝擊的民眾，今天下午開始每天下午1時至晚上8時在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，有專業心理諮商師提供免費心理諮商，今天開幕第一天來諮詢人潮相對冷清，截至下午4時僅約有2-3名民眾前來諮商。
諮商心理師表示，來諮商民眾不單單只有案發當下所目擊的人，有於網路、電視、社群上都不斷播送相關資訊，有些人內心較為敏感，看到這些畫面或周遭講述這件事，情緒可能就會產生較大波動，設置諮詢小站，主要就是幫助受影響者，可以透過簡單快速對話，了解服務個案受影響嚴重性，並緩和個案情緒。
北市臨床心理師公會副理事長呂宜峰表示，大多數民眾在案發當下目擊，內心有所衝擊甚至畫面斷重播是正常現象，但有92%的人會隨著生活持續進行、工作等其他因素，這方面衝擊會逐漸削弱，但超過一個月沒改善，可能就是出現PTSD，包含過去鄭捷殺人案、COVID 19等，都有遇過類似個案，需透過心理諮商方式來聊天舒緩自身情緒。
