談北市隨機襲擊案 蕭美琴提醒：社會安全網仍需補強

副總統蕭美琴22日接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，她提到，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，提醒社會存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。即使青少年一時誤入歧途，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發走向正途。

蕭美琴致詞提及，當今社會變化快速，尤其對青少年而言，必須面對時代變遷與新科技帶來的人際關係轉變；科技雖然為下個世代創造更多機會，但同時也帶來許多挑戰，包含人際互動少了溫度與價值引導，使許多青少年在社會變遷中一時誤入歧途。

蕭美琴表示，金舵獎暨旭青獎得獎者以專業、愛心與耐心，協助曾經犯錯的年輕世代重新站起來，面對過往並重新融入社會、甚至回饋社會，這些努力都是觀護制度與社會安全的重要力量。

蕭美琴說，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。尤其是事件後續造成的影響，都需要各位持續以專業、耐心以及用心，與政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

她表示，暴力事件不僅存在於台灣，也在全球各地校園或公共場域中發生，透過新聞媒體不斷報導，進入青少年的生活與認知當中，更需要大家投入價值導向，以維持社會的安定及秩序，成為社會安全網重要的後盾。

蕭美琴指出，旭青獎證明，青少年即使一時誤入歧途，在學校、社區及相關機關的共同努力下，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發走向正途。她代表總統及國家，感謝大家長期以來的用心與付出，並肯定所有得獎者在觀護與保護制度中，成為政府最好的夥伴。