北捷隨機攻擊放煙霧不只掩護犯案？ 精神科醫揭凶手暗黑心理

國內幾起重大的捷運隨機攻擊案，包括北捷鄭捷、中捷洪淨與北車張文均是二字單名巧合引熱議，精神科醫師沈政男針對單名犯案者背景及犯罪心理剖析，更指出，張放煙霧彈除方便行凶，還有另一層心理學意義，只為讓自己下手能更凶殘。

沈政男指出，此次犯案者與鄭捷一樣，名字是取兩個字，而取名通常寄托家長對小孩子的重視與期待，而兩個字的名字較稀少，就代表希望他成為一個獨特的人；取這樣名字的家庭，通常社經地位不會太低，爸媽的教育背景可能也不錯。

鄭捷、張文兩人在求學階段的成績與行為也不錯，也沒前科紀錄，未見異樣。但前者多次轉校，後者則是當志願役時出狀況。但挫折人人都有，因此問題出在有沒有造成「自戀式傷害」，傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。

沈政男說，當初鄭捷的判決書裡就寫了「自戀式傷害」幾個字，但我想法官並不完全了解它的心理學意義，因為這是精神分析的詞彙。是什麼樣的屈辱？會激起什麼樣的怨恨與報復？此乃理解大規模隨機殺人的重要心理線索。

而遭受「自戀式傷害」以後，若怨恨與報復的力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受後果的舉動，就會導向自殺當出路。他犯案前一段時間，是不是跟家人還有親友逐漸疏離？因這時候已經起了殺機，走進了「恨世與厭世」死胡同裡。

他進一步表示，可怕的是，張文比鄭捷更決絕，跟家人斷絕聯絡，也把租屋處燒了，連筆電也燒了，其實就是「一個人對抗世界」的心態；而一般殺人，不外乎情仇財等現實利害因素，但隨機殺人不是這樣，被殺的人都是素昧平生的陌生人。