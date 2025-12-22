火警定調為刀械案時間點？ 北捷、警局：當下不知道
台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。北市議員針對何時從火警定調為刀械傷害？北捷和警察局表示，當時都還是不知道。議員呼籲，應該要將監視器改為AI辨識，以分辨與凸顯持刀械、攜帶危險器具者。
北市議員徐弘庭問到，通常北捷向警方報案時，火警和刀械傷處理的SOP處理不同，究竟接到並通報是刀械的時間多少？「畢竟攸關定調持刀刀械刺傷的大規模行為。」
北捷行政處表示，17時25分是有通報火警，27分後有民眾受傷，但是不知道有被砍傷。北市警局表示，32分獲報後都是煙霧，32分就有民眾倒地，雖然有疑似刀傷，但是沒有看到刀械等物品。
北捷站務處說，當時站長發現胸口流血時，立即脫下來衣服並加壓止血，但是不知道是什麼傷，「行控中心只有說明是有人受傷。」
徐弘庭說，並不是要苛責大家，當時混亂的程度大家都盡力，尤其凶嫌縝密的在兩三分鐘內犯案，警察也很難追得上，但是也凸顯出，其實早在一年多前新埔攻擊事件，就有建議應該把監視器換成AI辨識，能夠分辨是否持刀械、危險物品等。
徐弘庭說，市場上其實很早就有類似監視器，指示傳輸和容量不同、成本考量，但是發生這樣憾事，應該要來思考人命和成本孰輕孰重，「網路上都反應警察太慢，但是還得人工用監視器回看、追查，無法即時追查。」
同時，徐弘庭持續問到，監視器是否壞掉？檔案到底在不在？黃清信也說，主機的磁碟壞掉，徐也追問，既然不能回播，檔案還在嗎？北捷則搖頭。
