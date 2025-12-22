快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

火警定調為刀械案時間點？ 北捷、警局：當下不知道

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
張嫌變裝和人群逃亡。記者邱書昱／翻攝
張嫌變裝和人群逃亡。記者邱書昱／翻攝

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。北市議員針對何時從火警定調為刀械傷害？北捷和警察局表示，當時都還是不知道。議員呼籲，應該要將監視器改為AI辨識，以分辨與凸顯持刀械、攜帶危險器具者。

北市議員徐弘庭問到，通常北捷向警方報案時，火警和刀械傷處理的SOP處理不同，究竟接到並通報是刀械的時間多少？「畢竟攸關定調持刀刀械刺傷的大規模行為。」

北捷行政處表示，17時25分是有通報火警，27分後有民眾受傷，但是不知道有被砍傷。北市警局表示，32分獲報後都是煙霧，32分就有民眾倒地，雖然有疑似刀傷，但是沒有看到刀械等物品。

北捷站務處說，當時站長發現胸口流血時，立即脫下來衣服並加壓止血，但是不知道是什麼傷，「行控中心只有說明是有人受傷。」

徐弘庭說，並不是要苛責大家，當時混亂的程度大家都盡力，尤其凶嫌縝密的在兩三分鐘內犯案，警察也很難追得上，但是也凸顯出，其實早在一年多前新埔攻擊事件，就有建議應該把監視器換成AI辨識，能夠分辨是否持刀械、危險物品等。

徐弘庭說，市場上其實很早就有類似監視器，指示傳輸和容量不同、成本考量，但是發生這樣憾事，應該要來思考人命和成本孰輕孰重，「網路上都反應警察太慢，但是還得人工用監視器回看、追查，無法即時追查。」

同時，徐弘庭持續問到，監視器是否壞掉？檔案到底在不在？黃清信也說，主機的磁碟壞掉，徐也追問，既然不能回播，檔案還在嗎？北捷則搖頭。

張嫌變裝和人群逃亡。記者邱書昱／翻攝
張嫌變裝和人群逃亡。記者邱書昱／翻攝

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

企業家黃清樹長期回饋家鄉教育 挹注助崑大學生各項發展

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

北捷隨機砍人案後 台中市15分局加強護童勤務至寒假

北捷隨機殺人案…北車M8到中山R2共17節點 張文換裝照曝光

相關新聞

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷，不過後續賠償撫卹，北市法務局將與誠品南西討論後續賠償，但行經誠品南西店外被...

北捷隨機攻擊放煙霧不只掩護犯案？ 精神科醫揭凶手暗黑心理

國內幾起重大的捷運隨機攻擊案，包括北捷鄭捷、中捷洪淨與北車張文均是二字單名巧合引熱議，精神科醫師沈政男針對單名犯案者背景...

北捷隨機殺人案…北車M8到中山R2共17節點 張文換裝照曝光

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。北捷總經理黃清信依照時間序、犯嫌逃亡路線、死傷者慰問等先行報告。北...

還原1219隨機攻擊案始末 警揭張文計畫犯案淡定喝豆漿、煙霧中變裝

北市1219隨機攻擊案釀4死11傷，針對外界檢討聲浪，警方今午特別說明案發後處置作為，並揭露凶嫌張文犯案前後監視器影像，...

隨機攻擊案掀檢討聲 張文換裝畫面首曝光！警曝2度變裝、換交通工具

北市1219隨機攻擊案釀4死11傷，凶嫌張文犯案動機仍未明，外界出現部分聲浪檢討警方處置作為，台北市警方今午特別對外說明...

談北市隨機襲擊案 蕭美琴提醒：社會安全網仍需補強

副總統蕭美琴22日接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，她提到，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，提醒社會存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。