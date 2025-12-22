騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷，不過後續賠償撫卹，北市法務局將與誠品南西討論後續賠償，但行經誠品南西店外被砍殺身亡的騎士，因非在誠品場館內，恐無理賠？僅能獲被害補償金180萬。北市長蔣萬安今表示，社會局也會彙整相關捐款，都用在照顧不幸傷亡者身上。

蔣萬安今天下午主持道安會報，媒體問蔣，這次隨機攻擊案，不幸身亡的三位民眾，其中一位因是騎車行經，恐無法獲得北捷、誠品南西的保險理賠金？對此，蔣萬安說，目前北市府基本上會有三方向，一個是犯罪被害者保護協會相關補償，對於保險理賠及相關撫卹，社會局也都會彙整，也都有陸續接到捐款，都會用在照顧這些不幸傷亡者身上。

1219無差別隨機攻擊事件，除加害人外，一共造成被害人3位死亡、11人受傷，其中在北捷奮勇阻擋歹徒張文丟煙霧彈的余姓民眾，除北捷有500萬保險理賠，另根據「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，北市府會再給予600萬元撫恤金。

另外，在誠品南西遭砍殺的銀行行員，北市府也會協助亡者家屬與誠品南西討論理賠，不過其中一位騎士死者，因遭砍殺的地點不是在誠品南西，而是騎車經過誠品南西門口遭砍殺身亡，後續恐難獲理賠，僅剩被害的補償金。據了解，北市府會盡全力找資源將撫卹理賠金額拉高，包括協助民間捐款等。

北市法務局表示，北市府將協助傷亡者申請保險理賠及被害補償金。不過目前僅一案金額確定，其餘仍待警檢研判被害地點，比對北捷、誠品南西店投保範圍，才能確認能否申請理賠；被害補償金部分，則限於犯罪事件致死、致重傷個案，前者（亡者遺屬）可獲180萬補償，後者依重傷程度給付80萬至160萬元。