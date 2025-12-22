快訊

北捷隨機殺人案…北車M8到中山R2共17節點 張文換裝照曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
張嫌在M8出入口進到北車捷運。記者邱書昱／翻攝
張嫌在M8出入口進到北車捷運。記者邱書昱／翻攝

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。北捷總經理黃清信依照時間序、犯嫌逃亡路線、死傷者慰問等先行報告。北市議員針對監視器部分詢問，黃清信回應，監視器功能正常，即時監控沒有問題，主要是主機連結硬碟，裡面有一組，無法回播。

他說，12月19日16時50分從張文犯嫌從台北M8進站，獨立上層空間B1，當時可見張文在換裝觀望，這段時間保持觀察姿態，還有民眾在旁邊休息，沒有異狀。

直到17時23分張嫌開始在丟直煙霧彈，黃清信說，24分行控中心，站長也到詢問處了解火警地點，此時火警警報通報，25分也相關設備啟動，26分點燃更多危險物品，並在8號出口二次換裝，此時站長、民眾等在協助滅火。

黃清信說，到了27分，趁著混亂時，移動到淡水線大廳層，張嫌也在相關動線竄逃包含東側換到西側，到了34分時，在中山站Ｒ2出口離開車站。

黃清信說，外界關心監視器部分，全程都有鎖定歹徒足跡，從相關畫面來看，從M8出口到R2有17個節點，周遭共有19支監視器皆正常，僅有一組主機無法回播，其餘都有畫面呈現。同時，他也提到，張嫌在第一次換裝後丟擲煙霧彈，所幸當時有見義勇為的余姓民眾阻撓，否則接下來為汽油彈，後果不堪設想。

北市議員游淑慧詢問，當時火警警報後站長之外有多少工作人員？捷運警察有多少位？北市議員黃瀞瑩也追問監視器狀況？

北捷回應，當時藍線有站務員3位、保全4位、清潔人員7位。在17時25分時站長就到達詢問處看火警地點，26分20秒就進行滅火。另外捷警在當時有13位。

監視器部分，黃清信說，監視器功能正常，即時監控沒有問題，主要是主機連結硬碟，裡面有一組，無法回播，壞掉的時間點是在前一天晚上11時20分。目前全線有10010支，記錄主機466台，目前運作正常，沒有發生狀況。

台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。記者邱書昱／攝影
台北市議會交通委員會今天召開1219隨機傷人事件報告。記者邱書昱／攝影
張嫌到M8脫掉裝備。記者邱書昱／翻攝
張嫌到M8脫掉裝備。記者邱書昱／翻攝
張嫌與民眾竄逃。記者邱書昱／翻攝
張嫌與民眾竄逃。記者邱書昱／翻攝

北車隨機攻擊 張文 監視器

