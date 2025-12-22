張文隨機攻擊案爭議 北市警局長：省思及策進

快訊

中央社／ 台北22日電

27歲張文北市隨機攻擊釀嚴重死傷。台北市警察局長李西河今天表示，面對外界批評都會虛心接受、省思，將戮力追查真相。

台北市警察局下午舉行「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，包括李西河、刑事警察大隊大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁和中正第一分局長陳瑞基出席。

李西河首先表示，對罹難、受傷的被害者及家屬表達哀悼和慰問之意。

他提到，台北市於19日發生歹徒張文在台北捷運及中山區南京西路一帶丟擲煙霧彈和隨機襲擊民眾案，專案小組在台北地檢署指揮偵辦下，連日積極追查、釐清。

同時，專案小組發現張文自民國113年4月起至今年間，陸續自網購平台購買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及甲醇等犯案工具，並預擬犯案計畫，長達1年半時間準備，顯見他預謀犯案極為明顯。

李西河說，經專案小組持續抽絲剝繭、調閱相關跡證，發現張文案發當天下午陸續發動數起縱火案和隨機攻擊，過程中還數度更換交通方式及變裝，以躲避和拖延警方查緝時間，行徑非常狡猾。

他提到，自己在案發當天下午5時38分接獲捷警通報後，便立即趕赴現場並啟動成立先期應變處置小組，全力追查犯嫌；同時也指示各外勤主官即刻返回駐地待命，加強轄內維安。

面對外界批評及指教，李西河表示，市警局都會虛心接受、省思及策進，專案小組會鍥而不捨追查，務必水落石出。相信所有警察無不希望在所有意外事故中，能因警察的冒險犯難，能夠保護民眾的安全，因為這是警察的天職。

他說，期盼社會大眾經過兢兢業業、堅守崗位的警察面前，能夠簡單一句「辛苦了」，相信每名員警都會感受到民眾的溫暖，也會更加倍努力，守護每個人的安全。

