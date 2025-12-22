還原1219隨機攻擊案始末 警揭張文計畫犯案淡定喝豆漿、煙霧中變裝

北市1219隨機攻擊案釀4死11傷，針對外界檢討聲浪，警方今午特別說明案發後處置作為，並揭露凶嫌張文犯案前後監視器影像，其冷靜作案行徑令人心有餘悸。

最新畫面顯示，張文12月17日下午3時許從租屋處搬運物品到北捷中山站旁的千慧旅館，途中與眾多民眾擦身而過，未有異狀；12月19日在接連犯縱火案前，下午3時27分曾在中山區林森北路上的超商購買豆漿，並在超商座位區喝豆漿停留10分鐘。

張文12月19日於租處放火後，下午5時23分進入北車，雖身穿雨衣，但未引起人群注意，他在北車M8、M7出口沿線丟擲汽油彈、煙霧彈後，開始有民眾發覺異常逃離，張文便在煙霧掩護下伺機變裝，混入人群逃離現場。

針對外界質疑警方作為，北市刑大大隊長盧俊宏說，每位員警都希望意外事故中，因警察的勇於犯難、自我犧牲而使民眾傷亡越少越好，最好是沒有傷亡，「保護民眾生命，是警察的天職」。

中山分局分局長張耀仁說，張文事前勘場，犯後多次變裝、變換交通工具，且初步以縱火地點研判，難以直接聯想為跨區犯案，是此案偵辦難點。