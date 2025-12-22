快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

隨機攻擊案後首個上班日 北捷乘客未減、見警率增

中央社／ 台北22日電

今天是張文隨機攻擊案後的第一個上班日，北捷統計乘車數未減，事發現場擺滿花束悼念見義勇為犧牲的余家昶。北市今天加強維安，北車不時有巡邏警力，讓乘客感到安全。

男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，引發全國關注。今天是案發後第一個上班上課日，中央社記者前往事發地點之一北車M8附近，現場依舊人來人往，靠牆側擺滿花束，悼念當時挺身阻止張文不幸犧牲的余家昶，並可見維安警力、保全站崗巡邏。

北捷統計，今天清晨6時到上午9時全系統運量約45萬人次，與上週同時段運量相當。

一名員警回答記者詢問時說，自己是保安大隊員警，事發起每天出動2個分隊約70、80人，輪流排白天、晚上2個班在大站維安，最晚至凌晨1時。

附近另有2名員警，其中陳姓員警說，來自忠孝西路派出所，事發起排班巡邏；現場還有捷運特勤精英保全人力站崗表示，以北車來說，平常每天約5、6名人力，事發增加1、2人。

台北市警察局說，北市今天加強安全維護警力共1579名，北市捷運今天出動320名警力。北捷說，19日起站長、保全增加車站安全巡檢頻率，除了北車、中山站外，轉運車站也加強巡檢，每日每站站長增加3次、保全增加4次，共增加7次，加上原站長4次、保全4次，增加後總計15次。

根據上述警力及保全等人觀察，今天捷運搭車人潮未減，但走路一直低頭滑手機人數有減少，民眾的警戒心有提高。

小孩正就讀國中的男性，上午雙手合十悼念余家昶。他說，自己的孩子當時搭事發下一班列車，感謝余家昶見義勇為，不然孩子搭的車上可能出現張文；他並呼籲台北市長蔣萬安，此事不能這樣結束，須徹查背後是否有資金、組織運作。

乘客張小姐說，不會覺得不安全，但會對周遭環境更有警覺性，像稍早在頂溪站就看到電梯旁出現行李箱，隨即通報站務人員，幸好不久有乘客出現提走。

一對年長的夫妻也說，不會覺得不安全，但也呼籲民眾走路時莫再一直滑手機，以免突發危險無法立即反應。

另外有來自美國紐約的男性乘客、來台參加馬拉松路跑的日籍女乘客都說，不覺得不安全，因為有巡邏警力。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

余家昶3歲就跟父親進忠烈祠上班 85歲母淚泣：我以他為榮

專家：查到張文的冷錢包 背後若有金援者就呼之欲出

騎士停等禮讓卻遭張文一刀抹頸 胞姐卡片淚喊：希望為你擋一切

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

相關新聞

余家昶3歲就跟父親進忠烈祠上班 85歲母淚泣：我以他為榮

27歲嫌犯張文上周五在台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，造成3名無辜民眾死亡，首位遇害的余家昶在台北車站內肉身擋刀，破壞...

嚴防北車隨機殺人模仿效應 新北檢察成立防恐攻應變小組

為避免類似1219台北車站張文無差別攻擊事件造成模仿效應，確保應變作為統一、迅速、有效，新北地檢署今天依高檢署指示，成立...

立院提案助英勇余男入忠烈祠 劉世芳：尊重家屬意願下與桃市府商量

台北市隨機殺人案釀3死11傷，57歲余家昶捨命攔阻成首位罹難者，台北市長蔣萬安主張將協助申請褒揚令，希望余能入祀忠烈祠，...

台大醫顏瑞昇父女檔北捷救援 醫界致敬：在他人最脆弱時站在病人身旁

台北捷運日前發生隨機攻擊傷人事件，造成4死11傷。兇嫌於北捷中山站外行兇時，所幸，人在附近的台大醫師急診醫師顏瑞昇，及同...

專家：查到張文的冷錢包 背後若有金援者就呼之欲出

發生在上周五的隨機殺人事件，犯案者張文目前看來雖是孤狼作案型態，但現在檢警朝虛擬錢包，即虛擬貨幣的「冷錢包」來追查犯案者...

隨機攻擊張文死亡難求償…北市：協助被害人理賠撫卹

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。今是隨機攻擊案後首上班日，北市議會民政委員會今開會，召集人、民進黨議員許淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。