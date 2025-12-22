隨機攻擊案後首個上班日 北捷乘客未減、見警率增

今天是張文隨機攻擊案後的第一個上班日，北捷統計乘車數未減，事發現場擺滿花束悼念見義勇為犧牲的余家昶。北市今天加強維安，北車不時有巡邏警力，讓乘客感到安全。

男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，引發全國關注。今天是案發後第一個上班上課日，中央社記者前往事發地點之一北車M8附近，現場依舊人來人往，靠牆側擺滿花束，悼念當時挺身阻止張文不幸犧牲的余家昶，並可見維安警力、保全站崗巡邏。

北捷統計，今天清晨6時到上午9時全系統運量約45萬人次，與上週同時段運量相當。

一名員警回答記者詢問時說，自己是保安大隊員警，事發起每天出動2個分隊約70、80人，輪流排白天、晚上2個班在大站維安，最晚至凌晨1時。

附近另有2名員警，其中陳姓員警說，來自忠孝西路派出所，事發起排班巡邏；現場還有捷運特勤精英保全人力站崗表示，以北車來說，平常每天約5、6名人力，事發增加1、2人。

台北市警察局說，北市今天加強安全維護警力共1579名，北市捷運今天出動320名警力。北捷說，19日起站長、保全增加車站安全巡檢頻率，除了北車、中山站外，轉運車站也加強巡檢，每日每站站長增加3次、保全增加4次，共增加7次，加上原站長4次、保全4次，增加後總計15次。

根據上述警力及保全等人觀察，今天捷運搭車人潮未減，但走路一直低頭滑手機人數有減少，民眾的警戒心有提高。

小孩正就讀國中的男性，上午雙手合十悼念余家昶。他說，自己的孩子當時搭事發下一班列車，感謝余家昶見義勇為，不然孩子搭的車上可能出現張文；他並呼籲台北市長蔣萬安，此事不能這樣結束，須徹查背後是否有資金、組織運作。

乘客張小姐說，不會覺得不安全，但會對周遭環境更有警覺性，像稍早在頂溪站就看到電梯旁出現行李箱，隨即通報站務人員，幸好不久有乘客出現提走。

一對年長的夫妻也說，不會覺得不安全，但也呼籲民眾走路時莫再一直滑手機，以免突發危險無法立即反應。

另外有來自美國紐約的男性乘客、來台參加馬拉松路跑的日籍女乘客都說，不覺得不安全，因為有巡邏警力。