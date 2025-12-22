北捷攻擊掀關注 劉世芳允小橘書更新納應對暴力事件

快訊

中央社／ 台北22日電

張文在台北捷運台北車站與中山站附近隨機殺人掀起社會關注，針對台灣全民安全指引（俗稱小橘書）是否會納入重大暴力危安事件應對指引，內政部長劉世芳說，下次更新版時會放入，小橘書若獲支持，明年會再出新版。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢，小橘書是否有提到如何應處類似張文案件，劉世芳說，沒有寫得那麼明確，但有提到如何自救與互救，以及毒化物質災害。

蘇巧慧指出，行政院的國土安全辦公室有出「民眾自我安全防護常識彙編－反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，涵蓋砍殺、縱火、槍擊、劫持、爆炸等情境應處方式，未來是否可以考慮納入小橘書精進。劉世芳說，下次更新版時會放入。

國民黨立委張智倫也關注小橘書沒有太多類似恐怖攻擊事件的應對內容。劉世芳指出，委員如果支持小橘書，明年會再出新版。

國民黨立委賴士葆詢問，小橘書是否要加強遇到隨機殺人案應處方式、或是否要進行演練。劉世芳說，像城鎮韌性演習等，在演練大量群眾疏散撤離時，通常是先桌上兵推處理，下次演習會把無腳本式、牽涉事實案件納入；小橘書部分，今年警政署有發布暴力、搶劫等應對方式，但因認為機率不高沒列入小橘書，下次會列入。

此外，民進黨立委黃捷詢問，網路盛傳警方無線電壞掉、甚至「長期失靈」等。張榮興說，依據台北市調查，沒有無線電不通的問題，當時捷運警察也有到場，若無線電失靈，馬上就會知道勤務沒辦法運作，因此他要闢謠，「這不可能的」。

黃捷指出，員警反映相關配備可能沒發、或公發品質太差，因此都要自己購買，像是辣椒水、警棍、甚至防彈背心等。

張榮興表示，「沒有這樣的一個狀況」，那是個人行為」，相關武器、裝備、設備都一定是最安全並公發使用，有些防彈衣若沒有通過測試，自己買是不安全的，公發的是通過測試安全的裝備，警政署未來會因應相關便利性加強裝備購買。

北車隨機攻擊 張文

