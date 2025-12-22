余家昶3歲就跟父親進忠烈祠上班 85歲母淚泣：我以他為榮

27歲嫌犯張文上周五在台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，造成3名無辜民眾死亡，首位遇害的余家昶在台北車站內肉身擋刀，破壞了張文原本要丟擲汽油彈的計畫，阻止傷害擴大。余家逾80歲的母親今表示，失去兒子心真的很痛，「但我以他為榮」。

家住桃園的余家昶平時在台北某證券公司上班，每天固定從桃園搭火車到台北，下班再從台北車站搭火車回桃園，案發當天余家昶一如往常要返家，卻在台北車站遇見帶著大批汽油彈、煙霧彈的張文，英勇挺身而出阻止張文的恐攻計畫，導致張攜帶的汽油彈幾乎當場燒毀，防止傷亡擴大，但余家昶也遭張文抽刀刺進胸口斃命。

案發後，余家昶老家在桃園市龍潭區，其母親今表示余家昶很孝順，每天都會關心她且常常視訊，從小余家昶就「憨憨呆呆」很勇敢，過去桃園忠烈祠剛開始蓋時，余爸爸就在忠烈祠工作，當時年僅3、4歲的余家昶每天跟著爸爸到忠烈祠上班，裡頭的人員也都很疼余家昶，讓他吃的胖嘟嘟的，人家打架他就跑第一，個性相當耿直，從小就有幫助人的精神。

余母說，上周五事情剛發生時就看到新聞，當下只知道是「余先生」但還不確定是兒子，但心裡就有預感怪怪的，第二天看新聞陸續得知職業和姓氏等消息，開始擔憂死者就是兒子，「我心裡跳一下」想打給媳婦確認，但心想兒子的手機還能撥通，可能應該還活著。

然而到了周末，固定回家的兒子並未現身，也沒有打電話告知，余母說「我心裡就蹦蹦跳」，一直等都等不到人，還和家裡供奉的神明傷心問道「余家昶每次回家都會上香，他是不是有事？」心裡想說可能不對，直到昨天里長到家裡慰問才確定，後來得知媳婦因為怕年邁母親傷心，一直不忍告訴她實情。

余母表示，新聞上看到台北市長蔣萬安說兒子救了很多人，自己感到心裡很安慰，雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，心真的很痛，「但我以他為榮，救了很多人我也很安慰」，現在唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程。

余家昶生前近照 。圖／余媽媽提供

余家昶大學畢業照。圖／家屬提供