男子涉網路不當留言恐嚇公眾 中檢聲押獲准

中央社／ 台中22日電

北市發生隨機攻擊案後，43歲張姓男子在網路發文，提及大規模隨機殺人事件，檢方認為貼文已嚴重危害社會大眾安全，台中地檢署指揮新北警方拘提涉案張男，聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署獲報有不詳人士於20日上午7時2分許，在社群平台Threads刊登「不一樣吧！原計畫板南站內~且在5點鐘開始~所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」等恐嚇公眾言論。

檢方認為，貼文已嚴重危害社會大眾安全，立即指派檢察官指揮新北市政府警察局三峽分局及法務部調查局航業調查處，於21日上午10時20分許，拘提涉嫌發文的張姓男子到案。

檢方表示，員警在張男位於台中市清水區的住處搜索，當場查扣手機1支，進行數位鑑識及比對分析，釐清被告的犯罪動機及犯罪情節。

檢察官認定張姓被告涉犯刑法的恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大。有事實足認為有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序的進行，認有羈押之必要，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

