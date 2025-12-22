嚴防北車隨機殺人模仿效應 新北檢察成立防恐攻應變小組

為避免類似1219台北車站張文無差別攻擊事件造成模仿效應，確保應變作為統一、迅速、有效，新北地檢署今天依高檢署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對轄內涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，統一由檢察官即時指揮偵辦。

稍早新北檢檢察長郭永發，已指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官成立防恐攻小組，並與轄內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，以便即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。若遇案件發生，也能即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

新北檢表示，未來轄區內重大恐嚇公眾危害治安案件，將秉持從嚴、從速原則偵辦，近日如新北市蘆洲區捷運站出口、三峽區某加油站內所發生重大恐嚇公眾案，被告均已向法院聲請羈押獲准，檢方會與轄內司法警察機關密切合作，就危害公眾安全案件強力執法，以確保社會秩序及民眾安全。