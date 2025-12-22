余家昶見義勇為亡 余媽媽：很難過心都碎了

快訊

中央社／ 桃園22日電

27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，設籍於桃園市的余家昶為制止而傷重不治。余媽媽今天表示，余家昶救了很多人她很安慰，但身為母親，失去兒子令她難過心都碎了。

台北捷運19日發生連續攻擊造成4死，其中見義勇為的57歲余家昶當時在北車M7出口附近發現張文犯行，當場挺身制止而身受重傷，最後送醫搶救不治。

余家昶設籍於桃園市龍潭區中興里，他8旬的母親上午接受媒體訪問數度哽咽，余媽媽表示，雖然心裡很難過但也很以兒子為榮，余家昶救了很多人她也很安慰，但身為一個母親，失去兒子還是令她很難過「心都碎了」。

余媽媽說，事情發生後親友擔心她難過都沒有告知，第一時間也的確沒想到會是自己的兒子，余家昶從事金融相關工作，居住在桃園的他每天坐火車上下班，不菸不酒的他作息準時，余家昶不但每天都透過通訊軟體傳送圖片跟她道早安，每週六也都會準時在晚間6時30分前從桃園回老家。

余媽媽表示，但上週余家昶卻沒有回家，以往不回家都會打電話說「阿母，我有事不回家」，這次也沒有，她心裡就開始緊張感到「碰碰跳」，余媽媽還特別向家中的觀世音菩薩及土地公祈求保佑，直到昨天看到電視新聞報導男子姓余、57歲、從事金融工作，心裡就感覺應該是自己小孩，她打電話給媳婦，媳婦擔心她傷心也沒有告知，沒想到還是發生不幸。

余媽媽指出，余家昶的父親曾擔任軍職、參與策劃忠烈祠，當時就常帶著年幼的余家昶一起工作，家裡從小家教嚴格，還曾被3個兒子抱怨家教太嚴，但她認為「如果沒有把你們教好，以後做壞事怎麼辦」，余家昶雖然從小就憨憨呆呆的，但很孝順、勇敢，小時候就很講義氣、有助人的精神，打架常常跑第一，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。

對於記者詢問是否需要社會上如何協助，余媽媽堅強的表示「不用」，從事軍職的先生去世後仍有半俸，加上兒子們每個月都會給他新台幣4000元花用，以及國民年金，平時自己也會種植蔬菜，生活上可以照顧好自己。

