立院提案助英勇余男入忠烈祠 劉世芳：尊重家屬意願下與桃市府商量

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專題報告，內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左）及衛福部次長呂建德（右）出席備詢。記者潘俊宏／攝影

台北市隨機殺人案釀3死11傷，57歲余家昶捨命攔阻成首位罹難者，台北市長蔣萬安主張將協助申請褒揚令，希望余能入祀忠烈祠，立法院內政委員會今通過相關臨時提案。內政部長劉世芳說，為感念余家昶義行，內政部會在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。

劉世芳稍早受訪提到，蔣萬安的提議非常好，但內政部尚未收到申請，由於余家昶為桃園市民，若按照上次「鏟子超人」申請程序，要與桃園市府一起商量。

立法院內政委員會今邀劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。會中朝野立委通過國民黨立委黃建賓、張智倫及民眾黨立委麥玉珍所提出的臨時提案，要求內政部依相關法令褒揚，並將余家昶先生入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為的精神。

臨時提案主旨為，依據我國褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故的林鴻森先生並入祀桃園忠烈祠。

提案內容提到，12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟余家昶先生不幸因傷重不治身亡。為感念余家昶先生義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。

北車隨機攻擊 張文 劉世芳 忠烈祠

