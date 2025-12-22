台大醫顏瑞昇父女檔北捷救援 醫界致敬：在他人最脆弱時站在病人身旁

台北捷運日前發生隨機攻擊傷人事件，造成4死11傷。兇嫌於北捷中山站外行兇時，所幸，人在附近的台大醫師急診醫師顏瑞昇，及同樣是醫師的女兒顏均蓉，父女檔加入搶救行列，讓傷者黃小姐獲得救治。急診醫學會今天於臉書發文表示，謹向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意。

案發當天受傷的黃小姐於台北市長蔣萬安探訪時，特別指出，事發當下有醫師給予搶救、包紮、安撫情緒，讓她非常安心，醫師還在場協助檢傷分類，讓她非常感動，因而請市府代為向當時一男一女醫師表達感謝。

蔣萬安昨說，市府找到了顏瑞昇、顏均蓉父女就在台大醫院服務，顏瑞昇過去是台大醫院急診部主任，跟北市聯醫中興院區有很多密切的合作計畫，昨特地將黃小姐親筆寫的感謝卡片遞給2名醫師，並獻上花束。

急診醫學會今天於臉書發文表示，近日重大突發暴力事件中，急診醫師第一時間投入救援，展現急診醫學在高度不確定與高風險情境下的即時判斷、檢傷分類與救命處置能力。

醫學會指出，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，急診醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療。而支撐專業行動的，不僅是技術，更是醫者初心的內化—「在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁，將專業責任與人本關懷付諸行動。」

台灣急診醫學會謹向顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師致上誠摯敬意，其行動正是急診醫學專業精神的具體展現；並向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。

同時，祝福所有傷者早日康復，感謝所有投入救援與後續照護的人員。