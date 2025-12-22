專家：查到張文的冷錢包 背後若有金援者就呼之欲出

發生在上周五的隨機殺人事件，犯案者張文目前看來雖是孤狼作案型態，但現在檢警朝虛擬錢包，即虛擬貨幣的「冷錢包」來追查犯案者張文的資金來源。了解虛擬錢包及虛幣金流的本國銀行主管指出，張文的冷錢包倘若被檢警扣住，後面的金流提供者就會呼之欲出。

這位主管指出，以張文犯案的方式來看，應為「孤狼」犯案，亦即並非和恐怖集團在背後資助的模式有關，但一切的結果要等檢警查到冷錢包的金流之後，才會明朗。

國銀主管也指出，現在的冷錢包之所以有調查盲點，與其「不記名」的特性有關，無法查到冷錢包的真正所有人是誰，但倘若確定冷錢包的持有人，要追查冷錢包背後的金流，就不會太難。

另一位虛幣專家也說明，要匯錢到冷錢包，匯款人就必須先去虛擬幣交易所買幣，這時就必須要有交易所的帳號，雖然交易所帳號經常都是用人頭來申請，例如不法集團最常使用的就是找街上的遊民去申請帳號，但是在交易時，也會看到匯款者的IP，檢警若要調查，就會從IP來追查匯款者的真實身分。

這位虛幣專家也認為，即使張文的收入和其生活支出，房租支出，以及父母匯款資助的金額不成比例，的確可懷疑背後是否有固定支持的金流提供者，但倘若和犯罪集團有關，這位專家推測並指出：「那麼他隨機殺人攻擊的方式，恐怕就不是用汽油彈，而是買炸彈了。」