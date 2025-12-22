北車隨機殺人案後 東勢警全面提升校園、車站安全

北車隨機殺人案後，台中市東勢警方全面提升校園、車站安全，員警今天到校門口和車站等地戒備、守護，純樸台中山城地區提高見警率，引起許多人關注和好奇。

為確保學童上下學期間交通與人身安全，東勢分局落實「護童勤務」，今天上、下學尖峰時段，加派警力進駐轄內各國中、小學周邊執行護童守望，並針對轄內學校、通學動線、車站等人潮聚集場所，進行治安風險盤點，強性調整警力部署，提高見警率之巡邏方式及定點守望，提升即時應變能力。

東勢分局也結合豐原客運於車站周邊進行警力展示，透過警用機車、巡邏車及制服警力的可見性，提高嚇阻效果，展現警方守護市民安全的決心。