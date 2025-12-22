騎士停等禮讓卻遭張文一刀抹頸 胞姐卡片淚喊：希望為你擋一切

台北市隨機襲擊事件造成4死，一名38歲蕭姓保全騎車原以為兇嫌要過馬路，停等禮讓，卻遭襲擊割頸，傷重身亡。而男子姐姐近日更到中山南西誠品前悼念區留下一張卡片，訴說對弟弟思念，內容更喊話，「真希望為你擋一切」，讓人看得相當難過。

據了解，該名蕭姓男子當時騎車準備去上班，看到兇嫌穿越馬路停下禮讓，未料，遭到兇嫌衝上前抹頸，緊急送往馬偕急救，仍傷重不治。當時該男子的姊姊前往做筆錄，還一度被誤以為是兇嫌家屬，悲憤喊「我是受難者家屬，他殺人我弟弟」。

如今有網友發現，中山南西誠品前的悼念區，出現一張卡片，寫到，「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」就是蕭男姐姐親筆寫的手寫信。

貼文一出也令許多網友感慨「原本很幸福的一家人被這樣搞」、「原本好好的一個人」、「真的很令人傷心」。