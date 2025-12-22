快訊

劉世芳：北捷隨機攻擊事件無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳（右）及警政署長張榮興（左）今天出席立法院內政委員會，劉世芳會前受訪表示，警方對於類似隨機傷人致死案件的偵辦行動不會停止。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳（右）及警政署長張榮興（左）今天出席立法院內政委員會，劉世芳會前受訪表示，警方對於類似隨機傷人致死案件的偵辦行動不會停止。記者潘俊宏／攝影

台北市隨機殺人案震驚社會，內政部長劉世芳指出，農曆年前重大活動共137場，規劃使用警、民力1.7萬人次，截至昨天中午，已出現20則相關恐嚇、模仿言論，已陸續移送地檢署偵辦，到目前為止，此案跟境外勢力較無相關。

台北市長蔣萬安稱，跨年晚會若出狀況，不排除發送細胞簡訊通知民眾。針對全國是否比照，劉世芳說，過去發送細胞簡訊僅在疏散撤離階段，比如地震、颱風，且定義、範圍須明確，有科學證據才能發送，未來會與行政院與相關機關共同研議，照此方式申請。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治；立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

針對隨機攻擊事件是否涉境外勢力，劉世芳會前受訪指出，尚未發現此案與國外或境外勢力之間的關聯，反倒是網路出現模仿犯，刑事警察局自案發到21日中午，已累積蒐報20則相關訊息，只要能確認身分，無論台北、新北、台中及高雄，陸續都移送地檢署偵辦，將持續偵辦，避免公眾不安。

至於是否有犯嫌除了家人給的零用金外，是否有其他金流？警政署長張榮興回應，目前仍在調閱、查處當中。

對於不幸事件，劉世芳呼籲企業與民眾，發現可疑情事或潛在風險務必即時通報警方，以利後續處置；她提到，「防災避難指引小冊（小橘書）」實際送達率約7成，呼籲民眾詳加閱讀內容中包含緊急避難、通報流程等重要資訊，若碰到狀況，就能冷靜思考如何避難。

劉世芳：北捷隨機攻擊事件無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

