聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
北車發生無差別攻擊事件後，有網友轉發恐嚇貼文，指「高雄火車站」將是下一個恐攻目標，警方荷槍實彈在火車站加強巡羅。圖／讀者提供
北車發生無差別攻擊事件後，有網友轉發恐嚇貼文，指「高雄火車站」將是下一個恐攻目標，警方荷槍實彈在火車站加強巡羅。圖／讀者提供

通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，釀4死11傷，近日網路出現不少恐嚇貼文，引發社會不安，為防範模仿效應，台灣高檢署檢察長張斗輝今日指示：全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全案，統一由「防範恐怖攻擊應變小組」之檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為。

北車、北捷遭隨機恐攻後，有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，貼文經大量轉傳，引發社會恐慌，調查局逮捕轉傳的陳姓男子，陳男供稱「轉傳是要想提醒大家注意」，檢方訊後諭令5萬元交保。

另外，刑事局也指出，截至昨天有20則揚言對公眾「無差別攻擊」的貼文，警方已偵破3案查獲3人，3案涉恐嚇公眾維安罪嫌，皆依法送辦。

為遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形擴散，高檢署昨天成立「督導應變小組」，責成各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫、報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。

高檢署指出，各地方檢察署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

北車隨機攻擊 張文 司法 恐嚇 恐怖攻擊 警察 網路

北市隨機攻擊案…37歲騎士遇害 姊留字條「希望替你擋下一切」惹淚崩

27歲嫌犯張文12月19日於捷運中山站及南西誠品一帶發生的隨機恐攻事件，震驚社會。張文持長刀及煙霧彈沿街襲擊，造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇。其中，37歲的蕭姓保全在案發當時正騎車行經誠品門口，本出於善意禮讓正快步前進的張嫌，未料僅因一個眼神交會，竟慘遭對方持刀割喉。蕭男胸口瞬間染紅，連人帶車倒臥在血泊之中，送醫後傷重不治，無辜成為這場失控殺戮下的受害者。

劉世芳：北捷隨機攻擊事件無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

台北市隨機殺人案震驚社會，內政部長劉世芳指出，農曆年前重大活動共137場，規劃使用警、民力1.7萬人次，截至昨天中午，已...

隨機攻擊張文死亡難求償…北市：協助被害人理賠撫卹

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。今是隨機攻擊案後首上班日，北市議會民政委員會今開會，召集人、民進黨議員許淑...

北車隨機殺人案後 東勢警全面提升校園、車站安全

北車隨機殺人案後，台中市東勢警方全面提升校園、車站安全，員警今天到校門口和車站等地戒備、守護，純樸台中山城地區提高見警率...

騎士停等禮讓卻遭張文一刀抹頸 胞姐卡片淚喊：希望為你擋一切

台北市隨機襲擊事件造成4死，一名38歲蕭姓保全騎車原以為兇嫌要過馬路，停等禮讓，卻遭襲擊割頸，傷重身亡。而男子姐姐近日更...

北車、北捷恐攻釀4死 網路恐嚇貼文不斷…台高檢說話了

通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，釀4死11傷，近日網路出現不少恐嚇貼文，引發社會不安，為防範模仿效應，...

