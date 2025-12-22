北車、北捷恐攻釀4死 網路恐嚇貼文不斷…台高檢說話了

通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，釀4死11傷，近日網路出現不少恐嚇貼文，引發社會不安，為防範模仿效應，台灣高檢署檢察長張斗輝今日指示：全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全案，統一由「防範恐怖攻擊應變小組」之檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為。

北車、北捷遭隨機恐攻後，有網友在Threads貼文「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」，貼文經大量轉傳，引發社會恐慌，調查局逮捕轉傳的陳姓男子，陳男供稱「轉傳是要想提醒大家注意」，檢方訊後諭令5萬元交保。

另外，刑事局也指出，截至昨天有20則揚言對公眾「無差別攻擊」的貼文，警方已偵破3案查獲3人，3案涉恐嚇公眾維安罪嫌，皆依法送辦。

為遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形擴散，高檢署昨天成立「督導應變小組」，責成各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫、報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。

高檢署指出，各地方檢察署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。