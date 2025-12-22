力阻隨機傷人模仿案再次發生 劉世芳：警方查緝不會停止

27歲嫌犯張文12月19日於捷運中山站及南西誠品一帶發生的隨機恐攻事件，震驚社會。張文持長刀及煙霧彈沿街襲擊，造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇。其中，37歲的蕭姓保全在案發當時正騎車行經誠品門口，本出於善意禮讓正快步前進的張嫌，未料僅因一個眼神交會，竟慘遭對方持刀割喉。蕭男胸口瞬間染紅，連人帶車倒臥在血泊之中，送醫後傷重不治，無辜成為這場失控殺戮下的受害者。

2025-12-22 10:11