力阻隨機傷人模仿案再次發生 劉世芳：警方查緝不會停止
捷運台北車站跟中山站日前發生隨機傷人致死案件震驚社會，內政部長劉世芳及警政署長張榮興今天出席立法院內政委員會就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。劉世芳會前受訪表示，警方對於這類案件的偵辦行動不會停止，後續仍會持續進行相關查處。
劉世芳表示，從19日事發當天到21日中午左右，刑事警察局已累積掌握約20則與模仿犯有關的訊息，警方對於可以確認身分的案件，不論在台灣哪一個縣市，警方都已陸續移送地檢署進行偵辦，力阻模仿案件再次發生。至於上前力抗犯嫌而致死的民眾余家昶英勇行為，台北市長蔣萬安提議爭取入祀忠烈祠，劉世芳對此回應「蔣萬安市長提議非常好」。
