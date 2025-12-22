北市隨機攻擊案…37歲騎士遇害 姊留字條「希望替你擋下一切」惹淚崩

27歲嫌犯張文12月19日於捷運中山站及南西誠品一帶隨機砍人，如同「恐攻」的重大事件震驚社會。張文持長刀及煙霧彈沿街襲擊，造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇。

其中，37歲的蕭姓保全在案發當時正騎車行經誠品門口，本出於善意禮讓正快步前進的張嫌，未料僅因一個眼神交會，竟慘遭對方持刀割喉。蕭男胸口瞬間染紅，連人帶車倒臥在血泊之中，送醫後傷重不治，無辜成為這場失控殺戮下的受害者。

目擊者指出，蕭姓保全倒地時，意識已逐漸模糊，但手中仍緊緊握著手機，畫面停留在尚未回覆的LINE訊息介面。

事發後，南西誠品現場湧現大批市民自發性獻花悼念，而在這一片花海中，一封貼在燈桿上的藍底黑字手寫紙條顯得格外引人注目。這張字條出自蕭男親姊姊之手，字裡行間充滿對弟弟的不捨與思念，她寫道：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

這起無差別殺人案造成多個家庭支離破碎，引發各界對於大眾運輸及鬧區治安的高度關注。受害者家屬至今仍深陷喪親之痛，無法釋懷原本善良向上的家人在工作中遭遇橫禍。目前檢警正進一步釐清嫌犯作案動機，社會各界則透過集體追思與悼念，期盼能給予受難家庭更多的支持與撫慰。