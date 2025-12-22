快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

聽新聞
0:00 / 0:00

北市隨機攻擊案…37歲騎士遇害 姊留字條「希望替你擋下一切」惹淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運中山站外發生隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，案性惡劣引發社會譁然，陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
捷運中山站外發生隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，案性惡劣引發社會譁然，陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

27歲嫌犯張文12月19日於捷運中山站及南西誠品一帶隨機砍人，如同「恐攻」的重大事件震驚社會。張文持長刀及煙霧彈沿街襲擊，造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇。

其中，37歲的蕭姓保全在案發當時正騎車行經誠品門口，本出於善意禮讓正快步前進的張嫌，未料僅因一個眼神交會，竟慘遭對方持刀割喉。蕭男胸口瞬間染紅，連人帶車倒臥在血泊之中，送醫後傷重不治，無辜成為這場失控殺戮下的受害者。

目擊者指出，蕭姓保全倒地時，意識已逐漸模糊，但手中仍緊緊握著手機，畫面停留在尚未回覆的LINE訊息介面。

事發後，南西誠品現場湧現大批市民自發性獻花悼念，而在這一片花海中，一封貼在燈桿上的藍底黑字手寫紙條顯得格外引人注目。這張字條出自蕭男親姊姊之手，字裡行間充滿對弟弟的不捨與思念，她寫道：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

這起無差別殺人案造成多個家庭支離破碎，引發各界對於大眾運輸及鬧區治安的高度關注。受害者家屬至今仍深陷喪親之痛，無法釋懷原本善良向上的家人在工作中遭遇橫禍。目前檢警正進一步釐清嫌犯作案動機，社會各界則透過集體追思與悼念，期盼能給予受難家庭更多的支持與撫慰。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

追緝凶嫌過程遭質疑 所長：不是只有殉職才值得尊敬

相關新聞

北市隨機攻擊案…37歲騎士遇害 姊留字條「希望替你擋下一切」惹淚崩

27歲嫌犯張文12月19日於捷運中山站及南西誠品一帶發生的隨機恐攻事件，震驚社會。張文持長刀及煙霧彈沿街襲擊，造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇。其中，37歲的蕭姓保全在案發當時正騎車行經誠品門口，本出於善意禮讓正快步前進的張嫌，未料僅因一個眼神交會，竟慘遭對方持刀割喉。蕭男胸口瞬間染紅，連人帶車倒臥在血泊之中，送醫後傷重不治，無辜成為這場失控殺戮下的受害者。

劉世芳：北捷隨機攻擊事件無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

台北市隨機殺人案震驚社會，內政部長劉世芳指出，農曆年前重大活動共137場，規劃使用警、民力1.7萬人次，截至昨天中午，已...

北車、北捷恐攻釀4死 網路恐嚇貼文不斷…台高檢說話了

通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，釀4死11傷，近日網路出現不少恐嚇貼文，引發社會不安，為防範模仿效應，...

北車隨機殺人案後 東勢警全面提升校園、車站安全

北車隨機殺人案後，台中市東勢警方全面提升校園、車站安全，員警今天到校門口和車站等地戒備、守護，純樸台中山城地區提高見警率...

騎士停等禮讓卻遭張文一刀抹頸 胞姐卡片淚喊：希望為你擋一切

台北市隨機襲擊事件造成4死，一名38歲蕭姓保全騎車原以為兇嫌要過馬路，停等禮讓，卻遭襲擊割頸，傷重身亡。而男子姐姐近日更...

為何不就近救治？台北砍人案傷者分送10醫院 急診醫：正確做法

台北捷運台北車站及中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，事件發生後，傷者陸續被收治於台北市及新北市10間醫院。急診科醫師「達特傑生」發文，稱很多人好奇為何不將傷者送到就近醫院治療，而是分散給多家醫院，他解答因為醫院急救室無法同時處理太多重度外傷的病人，在不清楚傷者傷勢的情形下，分送不同醫院是正確做法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。