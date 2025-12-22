10年前鄭捷案「就說遇到會制止」 余家昶友人嘆：真的兌現承諾

快訊

聯合報／ 記者王思慧洪子凱／台北即時報導
凶嫌張文先擲煙霧彈、再隨機殺人，余家昶捨命攔阻，成為首位罹難者，各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念。記者林俊良／攝影
凶嫌張文先擲煙霧彈、再隨機殺人，余家昶捨命攔阻，成為首位罹難者，各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念。記者林俊良／攝影

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。21余的友人前往北車M7出口層追悼區獻花悼念，表示余家昶曾說過，若遇到鄭捷「一定會挺身而出」，沒想到10年後真的兌現，「你的勇敢都記在心裡」。

本月19日嫌犯張文在捷運站區犯案，在群眾驚慌逃離，只有余家昶上前制止，相驗報告指出，他的胸口遭利器刺入，利刃貫穿左側肺葉並刺中左心房，傷勢過重當場身亡。

余家昶的林姓友人說，余是他的學長、師父，兩人已相識30多年，余的個性活潑搞笑，也富有正義感，更曾在11年前的鄭捷北捷殺人案後表明，「遇到一定會制止」，沒想到如今真的實現諾言，不過「要評估你自己的年紀」，已經不年輕了，雖然是這樣講，「可是還是很感謝你，你的勇敢我們都記在心裡面」。

一度外傳余家昶是保全人員，隨後親友出面澄清他是資深理財專家，退伍後在金融界任職，並在台北101商圈附近工作，每天從桃園通勤到台北，沒想到卻遇上凶嫌，不幸過世；余妻也曾提到，丈夫平時就是一位仗義執言、非常有正義感的人。

