快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

聽新聞
0:00 / 0:00

為何不就近救治？台北砍人案傷者分送10醫院 急診醫：正確做法

聯合新聞網／ 綜合報導
急診科醫師「達特傑生」解釋台北隨機砍人案傷者分散給多家醫院的原因。急診室示意圖。 聯合報系資料照／記者翁唯真攝影
急診科醫師「達特傑生」解釋台北隨機砍人案傷者分散給多家醫院的原因。急診室示意圖。 聯合報系資料照／記者翁唯真攝影

台北捷運台北車站中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，事件發生後，傷者陸續被收治於台北市及新北市10間醫院。急診科醫師「達特傑生」發文，很多人好奇為何不將傷者送到鄰近醫院治療，而是分散給多家醫院，他解答因為醫院急救室無法同時處理太多重度外傷的病人，在不清楚傷者傷勢的情形下，分送不同醫院是正確做法。

通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，此重大暴力事件共造成，4死11傷，傷者於事件發生後被送往新北市和台北市共10間醫院，包括台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院、三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院。

不少網友對傷患分送到不同醫院感到不解，對此，「達特傑生」在Threads發文解答，表示就算是醫學中心級別的急診急救室，最多也只能同時處理1到2名重度外傷或OHCA（到院前心肺功能停止）的病人，因此當晚搶時間且不知道傷者傷勢嚴重程度時，分送至不同大醫院是非常正確的做法。

達特傑生還提到，分散處理跟急診壅塞、醫療能量不足不是同一件事，大讚「這次我們的EMT救護弟兄很棒很專業」，但也坦承現在急診真的很壅塞、人力也十分不足。

此文一出，不少網友為醫療人員加油打氣，「要不是有你們這些熱愛急診的醫護在，很難想像急診室到底會變成怎樣」、「急診的醫護們大家辛苦了，人力不足實為吃緊，醫護們身負重責、承載著所有患者的生命，值得敬佩」、「有去急診都能看到很嚴重護理人員過度負擔，真的是辛苦了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 醫學中心 台北捷運

延伸閱讀

北捷隨機殺人後…男發「原定計畫」言論 中檢抓人聲押

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心

北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

相關新聞

北市隨機攻擊案…37歲騎士遇害 姊留字條「希望替你擋下一切」惹淚崩

27歲嫌犯張文12月19日於捷運中山站及南西誠品一帶發生的隨機恐攻事件，震驚社會。張文持長刀及煙霧彈沿街襲擊，造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇。其中，37歲的蕭姓保全在案發當時正騎車行經誠品門口，本出於善意禮讓正快步前進的張嫌，未料僅因一個眼神交會，竟慘遭對方持刀割喉。蕭男胸口瞬間染紅，連人帶車倒臥在血泊之中，送醫後傷重不治，無辜成為這場失控殺戮下的受害者。

劉世芳：北捷隨機攻擊事件無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

台北市隨機殺人案震驚社會，內政部長劉世芳指出，農曆年前重大活動共137場，規劃使用警、民力1.7萬人次，截至昨天中午，已...

隨機攻擊張文死亡難求償…北市：協助被害人理賠撫卹

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。今是隨機攻擊案後首上班日，北市議會民政委員會今開會，召集人、民進黨議員許淑...

北車隨機殺人案後 東勢警全面提升校園、車站安全

北車隨機殺人案後，台中市東勢警方全面提升校園、車站安全，員警今天到校門口和車站等地戒備、守護，純樸台中山城地區提高見警率...

騎士停等禮讓卻遭張文一刀抹頸 胞姐卡片淚喊：希望為你擋一切

台北市隨機襲擊事件造成4死，一名38歲蕭姓保全騎車原以為兇嫌要過馬路，停等禮讓，卻遭襲擊割頸，傷重身亡。而男子姐姐近日更...

北車、北捷恐攻釀4死 網路恐嚇貼文不斷…台高檢說話了

通緝犯張文在北車及北捷丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，釀4死11傷，近日網路出現不少恐嚇貼文，引發社會不安，為防範模仿效應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。