為何不就近救治？台北砍人案傷者分送10醫院 急診醫：正確做法

台北捷運台北車站及中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，事件發生後，傷者陸續被收治於台北市及新北市10間醫院。急診科醫師「達特傑生」發文，很多人好奇為何不將傷者送到鄰近醫院治療，而是分散給多家醫院，他解答因為醫院急救室無法同時處理太多重度外傷的病人，在不清楚傷者傷勢的情形下，分送不同醫院是正確做法。

通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，此重大暴力事件共造成，4死11傷，傷者於事件發生後被送往新北市和台北市共10間醫院，包括台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院、三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院。

不少網友對傷患分送到不同醫院感到不解，對此，「達特傑生」在Threads發文解答，表示就算是醫學中心級別的急診急救室，最多也只能同時處理1到2名重度外傷或OHCA（到院前心肺功能停止）的病人，因此當晚搶時間且不知道傷者傷勢嚴重程度時，分送至不同大醫院是非常正確的做法。

達特傑生還提到，分散處理跟急診壅塞、醫療能量不足不是同一件事，大讚「這次我們的EMT救護弟兄很棒很專業」，但也坦承現在急診真的很壅塞、人力也十分不足。

此文一出，不少網友為醫療人員加油打氣，「要不是有你們這些熱愛急診的醫護在，很難想像急診室到底會變成怎樣」、「急診的醫護們大家辛苦了，人力不足實為吃緊，醫護們身負重責、承載著所有患者的生命，值得敬佩」、「有去急診都能看到很嚴重護理人員過度負擔，真的是辛苦了」。