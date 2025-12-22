快訊

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？投資達人逆風提醒注意「3警訊」

華航機隊／政府出資外交購機 波音747-400堪稱模範生

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對1219隨機殺人事件的犯人張文，牧師黃明鎮分析，犯人可能有反社會人格，需注意是否有模仿效應。（中央社示意圖）
針對1219隨機殺人事件的犯人張文，牧師黃明鎮分析，犯人可能有反社會人格，需注意是否有模仿效應。（中央社示意圖）

針對1219北捷隨機殺人案中，兇嫌張文造成4死、11傷的慘劇，更生團契總幹事黃明鎮牧師受訪時提醒，兇手的手法相當縝密，近期要小心恐有孤狼也想效仿，警方、里長、親友都要注意周遭是否有可疑人物或邊緣人？另有專家認為，張文這樣做是希望被注意，這樣的心理狀態，應是隱性的長期問題。

北捷台北車站中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯張文在誠品南西店再造成多人受傷後，接著疑畏罪墜樓不治。但事後發現他計畫相當縝密，先在其他地方縱火，期間還多次換裝、休息，藉此分散警力調派與躲過偵查。

恐引發仿效

更生團契總幹事黃明鎮牧師受訪時分析，犯人張文在事前有搜尋前死刑犯鄭捷的隨機殺人事件資料，且家裡面有汽油彈、煙霧彈等危險物品，計畫相當縝密，顯然是有備而來，是明顯的反社會行為。但他也擔心，這次媒體報導的很詳盡，可能會讓一些有反社會人格的孤狼也會效仿，趁機發洩對社會的怨氣。

黃明鎮提醒，近日除了警方要多出勤以外，若有家人、里長、朋友與同學等人知道有人可能有類似的狀況，也要多加警覺。不過他也說，目前資訊顯示張文有2年沒跟家人連絡，曾經當過保全，策劃此次事件的金錢怎麼來的？需要好好調查。

已不在乎他人感受

另外，黃明鎮也說，犯人在高中時很乖，但後來在當兵時酒駕，其中還有很多不確定性，因此犯罪的真正可能原因還需要再進一步釐清。

行為態度心理學家黃逸凡則撰文表示，張文的表現不是一個突然發瘋的人，而是一個長期心理失衡、內在早已斷線，只是犯罪當天才被看見的人。

黃逸凡坦言，很多人會以為會這樣隨機動手的人是個很憤怒，或容易激動的人，但其實真正危險的，是經歷過痛與失望，到最後長期麻木的人；此外，這種人的自我價值感很低，但自尊心卻很高，無法忍受自己被當成不存在的人，且他對別人的感受「雖然知道，但不在乎」，對他來說重要的是「事情有沒有按照他想要的發生」。

留意感覺麻木者

「我們無法100%完全預測或防止這種事情！」黃逸凡坦言，真正需要被注意的，從來不是那種大吼大叫、情緒外顯的人，而是那些慢慢不說話、不抱怨、不求救，卻也不再對任何事有感覺的人。

【更多精采內容，詳見

台北車站 中山站 北車隨機攻擊 張文 隨機殺人事件

延伸閱讀

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

追緝凶嫌過程遭質疑 所長：不是只有殉職才值得尊敬

張文上網買工具 預謀犯案籌畫近2年

相關新聞

10年前鄭捷案「就說遇到會制止」 余家昶友人嘆：真的兌現承諾

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。21日余的友人...

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）21日晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究報告，並附有張在4年前報告文書中的大學人頭近照，貼文一出引起網友熱議，並對張高職讀餐飲，大學讀資工「完全不同領域，真猛」。

總統喊話警提升「反恐能力」 石明謹揪問題：身上沒裝備要反什麼恐

台北隨機砍人案震驚全台，27歲嫌犯張文於市中心持刀攻擊民眾，釀成4死11傷，賴清德總統指示警政署要全面提升全台各地快速打擊部隊的能力，達到「反恐層級」。對此，曾任職警察的知名球評石明謹發文，建議先把「原本的事做好」，才不會在重大事件發生時，發生人力不足的情形。

隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心

北捷台北車站及中山商圈發生1219無差別隨機攻擊事件，釀成4死11傷。外界質疑，歹徒張文從下午開始犯案，質疑警察應變過慢...

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

>針對1219北捷隨機殺人案中，兇嫌張文造成4死、11傷的慘劇，更生團契總幹事黃明鎮牧師受訪時提醒，兇手的手法相當縝密，近期要小心恐有孤狼也想效仿

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中21日說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。