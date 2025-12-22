北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

針對1219北捷隨機殺人案中，兇嫌張文造成4死、11傷的慘劇，更生團契總幹事黃明鎮牧師受訪時提醒，兇手的手法相當縝密，近期要小心恐有孤狼也想效仿，警方、里長、親友都要注意周遭是否有可疑人物或邊緣人？另有專家認為，張文這樣做是希望被注意，這樣的心理狀態，應是隱性的長期問題。

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯張文在誠品南西店再造成多人受傷後，接著疑畏罪墜樓不治。但事後發現他計畫相當縝密，先在其他地方縱火，期間還多次換裝、休息，藉此分散警力調派與躲過偵查。

恐引發仿效

更生團契總幹事黃明鎮牧師受訪時分析，犯人張文在事前有搜尋前死刑犯鄭捷的隨機殺人事件資料，且家裡面有汽油彈、煙霧彈等危險物品，計畫相當縝密，顯然是有備而來，是明顯的反社會行為。但他也擔心，這次媒體報導的很詳盡，可能會讓一些有反社會人格的孤狼也會效仿，趁機發洩對社會的怨氣。

黃明鎮提醒，近日除了警方要多出勤以外，若有家人、里長、朋友與同學等人知道有人可能有類似的狀況，也要多加警覺。不過他也說，目前資訊顯示張文有2年沒跟家人連絡，曾經當過保全，策劃此次事件的金錢怎麼來的？需要好好調查。

已不在乎他人感受

另外，黃明鎮也說，犯人在高中時很乖，但後來在當兵時酒駕，其中還有很多不確定性，因此犯罪的真正可能原因還需要再進一步釐清。

行為態度心理學家黃逸凡則撰文表示，張文的表現不是一個突然發瘋的人，而是一個長期心理失衡、內在早已斷線，只是犯罪當天才被看見的人。

黃逸凡坦言，很多人會以為會這樣隨機動手的人是個很憤怒，或容易激動的人，但其實真正危險的，是經歷過痛與失望，到最後長期麻木的人；此外，這種人的自我價值感很低，但自尊心卻很高，無法忍受自己被當成不存在的人，且他對別人的感受「雖然知道，但不在乎」，對他來說重要的是「事情有沒有按照他想要的發生」。

留意感覺麻木者

「我們無法100%完全預測或防止這種事情！」黃逸凡坦言，真正需要被注意的，從來不是那種大吼大叫、情緒外顯的人，而是那些慢慢不說話、不抱怨、不求救，卻也不再對任何事有感覺的人。

【更多精采內容，詳見 】