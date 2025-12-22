快訊

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？投資達人逆風提醒注意「3警訊」

華航機隊／政府出資外交購機 波音747-400堪稱模範生

總統喊話警提升「反恐能力」 石明謹揪問題：身上沒裝備要反什麼恐

聯合新聞網／ 綜合報導
針對總統要員警進行反恐訓練的指示，石明謹建議先把「原本的事做好」。記者林伯東／攝影
針對總統要員警進行反恐訓練的指示，石明謹建議先把「原本的事做好」。記者林伯東／攝影

台北隨機砍人案震驚全台，27歲嫌犯張文於市中心持刀攻擊民眾，釀成4死11傷，賴清德總統指示警政署要全面提升全台各地快速打擊部隊的能力，達到「反恐層級」。對此，曾任職警察的知名球評石明謹發文，建議先把「原本的事做好」，才不會在重大事件發生時，發生人力不足的情形。

北市隨機攻擊事件後，賴清德總統於20日前往警政署聽取警方專案報告，除了對不幸死傷的民眾致以哀悼與慰問外，更指示警政署要將打擊部隊的能力提升到反恐層級，並落實到制度面。

針對總統的言論，石明謹在臉書發文，他建議先把原本事情做好，減少警察過多的無聊勤務，例如每天減少兩個無效交整崗，便可多一條四小時的巡邏線。一天到晚讓警察幫民眾買汽油、去水溝撿鑰匙，發生重大案件，當然會發生人力不足的問題。

石明謹表示，除了特警單位外，一般員警更要補足常訓的時數與內容，「半年練一次怎麼可能練好」。另外不要拿訓練當評比，訓練不是比賽，是為了完成任務，要讓一般員警學到東西，並建立普遍性的基礎能力才是重點。

石明謹更點名，「提升見警率」在許多研究中都被證明是低效作為，犯罪者只會換到警察較少的地方犯罪而已，他認為與其派10名警力在捷運門口，「不如只加派2人，其他警力分成4組人馬去巡邏」。

「裝備」問題也是石明謹重點提到的內容，他認為就算練了一堆反恐訓練，但出去都是單警服勤，碰到事情連自己都不見得安全，「身上還沒裝備，是要反什麼恐？」。石明謹預測接下來各分局都會辦反恐演練，每年評比一次，演得好的記嘉獎、組長記小功，但「員警還是不知道自己在幹嘛」。

北車隨機攻擊 警察 賴清德 張文

延伸閱讀

北車、北捷釀4死 台高檢成立「督導應變小組」 防模仿效應擴散

踏入誠品不到10秒遇上張文！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心

相關新聞

10年前鄭捷案「就說遇到會制止」 余家昶友人嘆：真的兌現承諾

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。21日余的友人...

四叉貓找出張文的研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）21日晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究報告，並附有張在4年前報告文書中的大學人頭近照，貼文一出引起網友熱議，並對張高職讀餐飲，大學讀資工「完全不同領域，真猛」。

總統喊話警提升「反恐能力」 石明謹揪問題：身上沒裝備要反什麼恐

台北隨機砍人案震驚全台，27歲嫌犯張文於市中心持刀攻擊民眾，釀成4死11傷，賴清德總統指示警政署要全面提升全台各地快速打擊部隊的能力，達到「反恐層級」。對此，曾任職警察的知名球評石明謹發文，建議先把「原本的事做好」，才不會在重大事件發生時，發生人力不足的情形。

隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心

北捷台北車站及中山商圈發生1219無差別隨機攻擊事件，釀成4死11傷。外界質疑，歹徒張文從下午開始犯案，質疑警察應變過慢...

北捷隨機殺人鉅細靡遺 牧師憂模仿效應

>針對1219北捷隨機殺人案中，兇嫌張文造成4死、11傷的慘劇，更生團契總幹事黃明鎮牧師受訪時提醒，兇手的手法相當縝密，近期要小心恐有孤狼也想效仿

張文被起底畢業的國中 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

27歲通緝犯張文日前在台北犯下重大隨機殺人案後墜樓身亡，他是桃園楊梅人，過往就讀學校也被起底。他所就讀的公立國中21日說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。