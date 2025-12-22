總統喊話警提升「反恐能力」 石明謹揪問題：身上沒裝備要反什麼恐

台北隨機砍人案震驚全台，27歲嫌犯張文於市中心持刀攻擊民眾，釀成4死11傷，賴清德總統指示警政署要全面提升全台各地快速打擊部隊的能力，達到「反恐層級」。對此，曾任職警察的知名球評石明謹發文，建議先把「原本的事做好」，才不會在重大事件發生時，發生人力不足的情形。

北市隨機攻擊事件後，賴清德總統於20日前往警政署聽取警方專案報告，除了對不幸死傷的民眾致以哀悼與慰問外，更指示警政署要將打擊部隊的能力提升到反恐層級，並落實到制度面。

針對總統的言論，石明謹在臉書發文，他建議先把原本事情做好，減少警察過多的無聊勤務，例如每天減少兩個無效交整崗，便可多一條四小時的巡邏線。一天到晚讓警察幫民眾買汽油、去水溝撿鑰匙，發生重大案件，當然會發生人力不足的問題。

石明謹表示，除了特警單位外，一般員警更要補足常訓的時數與內容，「半年練一次怎麼可能練好」。另外不要拿訓練當評比，訓練不是比賽，是為了完成任務，要讓一般員警學到東西，並建立普遍性的基礎能力才是重點。

石明謹更點名，「提升見警率」在許多研究中都被證明是低效作為，犯罪者只會換到警察較少的地方犯罪而已，他認為與其派10名警力在捷運門口，「不如只加派2人，其他警力分成4組人馬去巡邏」。

「裝備」問題也是石明謹重點提到的內容，他認為就算練了一堆反恐訓練，但出去都是單警服勤，碰到事情連自己都不見得安全，「身上還沒裝備，是要反什麼恐？」。石明謹預測接下來各分局都會辦反恐演練，每年評比一次，演得好的記嘉獎、組長記小功，但「員警還是不知道自己在幹嘛」。