隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心
北捷台北車站及中山商圈發生1219無差別隨機攻擊事件，釀成4死11傷。外界質疑，歹徒張文從下午開始犯案，質疑警察應變過慢？國民黨北市議員游淑慧說，「員警不奢望滿滿讚美，但需要支持和同理。」
游淑慧說，當歹徒張文進到南西誠品隨機砍人，「大家往外跑，只有他們(警察)往內衝。」這兩天有許多政治人物和網路言論，一直指責警方當天是否有應變過慢問題。但事實上，從許多路人的影片和多名目擊者挺身還原真相，都能發現案發當下正值下班尖峰且交通癱瘓，但大批警員為搶救生命，毅然在街頭直接「棄車狂奔」、趕往現場。
游說，事發後至今，警方為怕模仿效應，也還在全員戒備、繃緊神經。當然，治安的維護是每一位員警同仁的職責，他們的努力不奢望大家按讚稱許，但起碼希望多一些支持與同理心。
