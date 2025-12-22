聽新聞
CNN引述研究 僅1成民眾會對抗暴徒護他人

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但總有少數人奮不顧身迎向危險，試圖阻止暴徒保護他人。專家指出，只有約百分之十的人會展現這種英雄行為。

ＣＮＮ這篇報導背景，是日前澳洲邦代海灘發生大規模槍擊造成至少十五人死亡，當時不止一個民眾試圖制服槍手，兩人因此喪命，一人受傷。

此文未提到其他案例，但讓人聯想到台北市十九日的隨機殺人攻擊，一名五十七歲余姓男子事發當下挺身而出阻擋暴徒，不幸喪命。邦代海灘及北捷攻擊兩起事件中，遇害者都不是執法人員，卻在關鍵時刻選擇出手。

心理學與行為科學研究顯示，這種英雄行為並不常見。內布拉斯加大學學者科恩表示，社群媒體大量流傳的英勇畫面，容易讓人誤以為挺身而出是常態，但在現實中，多數人面對突發暴力時，會因強烈的自我保護本能而僵住或逃離，停留在旁觀位置，這是心理學所稱的「旁觀者效應」。

加州理工學院教授夸茲結合神經科學研究指出，有些人會在危急時刻出手，往往是極短時間內有三個關鍵心理條件同時成立：他們清楚得知他人正身陷危險，並對受害者產生強烈同理與認同；他們直覺認為自己的介入「或許能幫上忙」，而非完全徒勞；他們迅速下定決心，「讓行動快過恐懼」。

英雄行為不只發生在天生勇敢的人。夸茲說，約百分之十的人天生同理反應較強，較容易在危急時出手，但這並不意味其他人就不會成為英雄。

專家提醒，理解英雄心理並非鼓勵一般民眾冒險行動。突遇重大事件時，未經訓練的旁觀者不應高估自身能力，更不該做出追逐嫌犯、近距離圍觀錄影、情緒性尖叫等危險行為。

