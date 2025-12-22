維安漏洞？ 北捷：監視器異常有備援

北捷、中山商圈發生隨機攻擊事件，釀四死十一傷悲劇。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌張文的逃逸路線。台北市長蔣萬安表示，監視器都有備援，北捷坦言，一組監視器在案發前一天出現異常，但有另三組備援避免影像中斷，對於掌握嫌犯動線沒有影響。

昨天市府的應變小組會議上，蔣萬安表示，捷運公司裝設有多支監視器，都有主機系統控管，是相互備援。捷運公司總經理黃清信說，有一組在事發前一天硬碟磁區故障，但因為北車板南線Ｂ2層共有四組DVR主機，該地點是封閉空間，設置時都有備援，可交叉比對畫面，對追蹤犯嫌影響不大。

黃清信進一步解釋，所有動線包括歹徒從Ｍ8進入到中山地下街，整個路徑有完整追溯畫面，動線時間點都有，整個畫面都有完整擷取。

議員簡舒培質疑，明明前一天就發現監視器異常，為何沒即時搶修，顯見北捷對於站體維安存有大漏洞。

北捷說，監視畫面可以正常播放但無法回放，加上原廠無告警功能，是到案發後回播才發現一組監視系統有異常，另外三組錄影主機的畫面可比對目標移動路徑，該案歹徒蹤跡仍可追查，包含北車、捷運地下街及線形公園等，都有凶嫌完整的監視器畫面，也都能完整擷取。